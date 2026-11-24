Communiqué de Presse -

etannoncent la signature d’un accord de partenariat reposant sur le modèle « Solar-as-a-Service », marquant une nouvelle étape dans leur collaboration, qui dure depuis plus de 15 ans.Cet accord porte sur le développement de solutions d’énergie solaire et s’inscrit dans la stratégie d’Orange Tunisie visant à renforcer sa performance énergétique, à optimiser sa consommation et à poursuivre la réduction de son empreinte environnementale.À travers ce modèle de fourniture d’énergie solaire en tant que service, les deux partenaires entendent encourager le recours aux énergies renouvelables et promouvoir une gestion plus efficace et durable des ressources énergétiques.Cette démarche vise à contribuer à la maîtrise des coûts énergétiques et à la réduction des émissions de carbone, tout en accompagnant les objectifs d’Orange Tunisie en matière de transition énergétique.Au-delà de sa dimension contractuelle, cet accord témoigne de la volonté des deux entreprises de consolider leur collaboration sur le long terme et de concrétiser leurs engagements environnementaux à travers des actions mesurables.Avec ce nouveau contrat, Mobiserve et Orange Tunisie réaffirment ainsi leur engagement commun en faveur d’un modèle énergétique plus durable, reposant sur l’innovation, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.