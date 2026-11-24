أكدت الممثلة التونسيةأنها لا تزال تنتظر فرصتها للمشاركة في أعمال فنية جديدة، معربة عن أملها في أن تحظى باهتمام المخرجين والمنتجين وأن تتاح لها فرص لإبراز إمكانياتها الفنية.وقالت سفطة، في تصريح لإذاعة، إنها ما زالت تنتظر نصيبها في الساحة الفنية، مضيفةوأضافت:، في إشارة إلى تطلعها للمشاركة في أعمال فنية قادمة والحصول على فرص جديدة في مجال التمثيل. وقالت