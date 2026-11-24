امال سفطة: مازلت نستنى في قسمي وانتظر المخرجين
أكدت الممثلة التونسية آمال سفطة أنها لا تزال تنتظر فرصتها للمشاركة في أعمال فنية جديدة، معربة عن أملها في أن تحظى باهتمام المخرجين والمنتجين وأن تتاح لها فرص لإبراز إمكانياتها الفنية.
وقالت سفطة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إنها ما زالت تنتظر نصيبها في الساحة الفنية، مضيفة «مازلت نستنى في قسمي».
وأضافت: «نستنى فرصة من قبل المخرجين والمنتجين»، في إشارة إلى تطلعها للمشاركة في أعمال فنية قادمة والحصول على فرص جديدة في مجال التمثيل. وقالت «خصصت حياتي للفن والتمثيل والثقافة على حساب حياتي الخاصة».
وقالت سفطة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إنها ما زالت تنتظر نصيبها في الساحة الفنية، مضيفة «مازلت نستنى في قسمي».
وأضافت: «نستنى فرصة من قبل المخرجين والمنتجين»، في إشارة إلى تطلعها للمشاركة في أعمال فنية قادمة والحصول على فرص جديدة في مجال التمثيل. وقالت «خصصت حياتي للفن والتمثيل والثقافة على حساب حياتي الخاصة».
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