طارق الكحلاوي يحذّر من تحوّل ليبيا إلى ساحة مباشرة للصراع الروسي الأوكراني وتداعياته على تونس
حذّر الأكاديمي والمحلل السياسي طارق الكحلاوي من تداعيات انتقال المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الأراضي الليبية، معتبرا أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفنا روسية في ميناء بنغازي يكشف تحولا في طبيعة الصراع، من حروب الوكالة التي كانت تخوضها أطراف محلية بدعم خارجي إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة بين قوى دولية داخل ليبيا.
وفي مداخلة على إذاعة ديوان أف أم، ضمن برنامج «هنا تونس» الذي تقدمه الإعلامية ابتسام شويخة، تناول الكحلاوي تطورات المشهد الليبي وانعكاساته على أمن البحر الأبيض المتوسط ودول الجوار، انطلاقا من حوار أجرته وكالة الأنباء الإيطالية «أجينزيا نوفا» مع الجنرال الإيطالي السابق فينشينزو كامبوريني، الذي قدم قراءة عسكرية للهجوم وتداعياته المحتملة.
من حروب الوكالة إلى المواجهة المباشرةواعتبر الكحلاوي أن أهمية الهجوم على المصالح الروسية في بنغازي لا تكمن فقط في طبيعته العسكرية، وإنما في السياق الذي جرى فيه، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبنى العملية رسميا، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية الأوكرانية في تنفيذها.
وأشار إلى أن العملية تعكس تطورا في القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية الأوكرانية، مذكرا بأن الهجوم، وفق تقديرات عسكرية تناولها الحوار الإيطالي، لم يكن ليتم دون دعم استخباراتي أوروبي.
كما توقف عند ما اعتبره مؤشرات على تزايد العمليات التي تستهدف المصالح والسفن الروسية في البحر الأبيض المتوسط، مستعرضا حوادث استهداف وانفجارات سجلت خلال السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من المتوسط، وصولا إلى الهجوم الأخير في بنغازي.
وفي قراءته لهذا التطور، شدد الكحلاوي على أن المواجهة لم تعد تقتصر على دعم أطراف محلية متنازعة، بل أصبحت تنطوي على احتمال انتقال العمليات العسكرية الروسية والأوكرانية إلى الأراضي الليبية نفسها، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر على البلاد والمنطقة.
انتشار روسي في الشرق وأوكراني في الغربواعتبر الكحلاوي أن الوجود العسكري الروسي في ليبيا تعزز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع الإشارة إلى أن هذا الوجود يعود إلى فترة سابقة، وخاصة إلى دور مجموعة فاغنر في دعم قوات شرق ليبيا خلال الحرب التي اندلعت سنة 2019.
وأوضح أن التشكيلات الروسية المعروفة سابقا باسم فاغنر أصبحت تعمل ضمن ما يعرف بـ«الفيلق الإفريقي»، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى وجودها في مناطق وقواعد عسكرية بشرق ليبيا ووسطها، من بينها قاعدة الجفرة.
وفي المقابل، لفت إلى ما أوردته تقارير إعلامية غربية، وخاصة إذاعة فرنسا الدولية، بشأن وجود عناصر وخبراء أوكرانيين في غرب ليبيا، وتحديدا في محيط مصراتة والزاوية وطرابلس، إلى جانب حديث عن تعاون وتنسيق مع قوات ليبية محلية.
وأشار إلى أن قاعدة مصراتة الجوية تمثل، وفق التقارير التي استند إليها، موقعا مهما تتقاطع فيه تحركات قوات تركية وإيطالية وأمريكية، إلى جانب وجود أوكراني، كما تحدثت تلك التقارير عن مواقع أخرى في غرب البلاد.
واعتبر أن تزامن الحضور الروسي في الشرق مع الحضور الأوكراني المبلغ عنه في الغرب يكشف تحوّل ليبيا إلى مجال للتنافس العسكري الدولي، محذرا من أن هذا الوضع يرتبط أساسا باستمرار الانقسام وغياب سلطة وطنية موحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وفي ما يتعلق بالهجوم على ميناء بنغازي، طرح الكحلاوي تساؤلات بشأن طبيعة الوجود البحري الروسي في الميناء، وما إذا كانت هناك مواقع أو مرافق مخصصة للقوات الروسية، معتبرا أن هذه المسألة تستحق المتابعة في ضوء التنافس على توسيع الحضور العسكري في المتوسط.
الدور التركي.. المناورة بين موسكو وكييفوتوقف الكحلاوي مطولا عند الدور التركي، معتبرا أن أنقرة تعتمد سياسة تقوم على المحافظة على علاقاتها مع أطراف متنافسة، وهو ما وصفه بالدور المتأرجح بين المعسكرين الروسي والأوكراني.
وأوضح أن تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي، تتعاون مع أوكرانيا والدول الغربية، وقدمت لها دعما عسكريا، من بينها الطائرات المسيّرة التي استخدمتها كييف في بداية الحرب، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها مع موسكو وتواصل التعامل معها اقتصاديا.
وأضاف أن هذا التوازن يظهر أيضا في ليبيا، حيث تحتفظ تركيا بحضور وتأثير في غرب البلاد، لكنها تعمل في المقابل على تطوير علاقاتها مع السلطات في الشرق، مشيرا إلى الاتفاق البحري الذي أبرمته مع الجانب الليبي وما أثاره من تحفظات مصرية، فضلا عن دورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
واعتبر أن تعدد المصالح التركية في المنطقة يجعل دور أنقرة مؤثرا في مسار التنافس الروسي الأوكراني داخل ليبيا، خاصة في ظل وجودها العسكري والسياسي في مناطق قريبة من المواقع التي تدور حولها التساؤلات بشأن العملية الأخيرة.
تونس والجزائر ومصر.. تدفع ثمن الصراع دون المشاركة في القرارومن أبرز النقاط التي شدد عليها الكحلاوي محدودية تأثير دول شمال إفريقيا في القرارات المتعلقة بمستقبل ليبيا، رغم أنها من أكثر الأطراف المعنية بتداعيات ما يجري فيها.
وأشار إلى أن تونس والجزائر ومصر تجد نفسها أمام تطورات أمنية واستراتيجية تتداخل فيها مصالح روسيا وتركيا وأوكرانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة، دون أن يكون لدول المنطقة التأثير نفسه في صياغة التوازنات والقرارات.
وفي هذا السياق، تطرق إلى التحولات في الموقف المصري، مشيرا إلى أن القاهرة التي كان لها حضور وتأثير في شرق ليبيا، أصبحت تتحرك أيضا باتجاه حكومة طرابلس، خاصة بعد الخلافات التي أثارها الاتفاق البحري الليبي التركي مع المصالح المصرية.
كما ربط التحركات الجزائرية في منطقة النيجر بالمخاوف المتزايدة من عدم الاستقرار في ليبيا والتحركات العسكرية الأجنبية، معتبرا أن أمن المنطقة أصبح مرتبطا بتشابك الملفات الليبية والساحلية والإقليمية.
وخلص إلى أن دول شمال إفريقيا قد تتحمل تكاليف الصراعات والتجاذبات الدولية دون أن تكون طرفا أساسيا في صناعة القرار المتعلق بها، وهو ما يستوجب، حسب تقديره، بلورة موقف إقليمي أكثر فاعلية.
مخاوف من عودة الحرب الأهلية في ليبياوحذّر الكحلاوي من أن التصعيد الروسي الأوكراني داخل ليبيا قد يؤدي إلى إعادة إشعال المواجهة بين طرفي الانقسام الليبي، أي القوات الموالية للقيادة العامة في الشرق والقوى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب.
واعتبر أن أي رد روسي على الهجوم الأوكراني قد يطال مواقع أو مصالح مرتبطة بالوجود الأوكراني في غرب البلاد، بما قد يضع الأطراف الليبية المحلية أمام معادلات عسكرية جديدة ويعيد خلط التوازنات القائمة.
وأضاف أن استمرار الانقسام يفتح المجال أمام تنافس القوى الأجنبية على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وخاصة الثروات النفطية والغازية، في وقت لا تزال فيه ليبيا عاجزة عن استكمال مسار توحيد مؤسساتها وإرساء سلطة موحدة.
تحذير من هشاشة الوضع على الحدود التونسية الليبيةوفي ما يتعلق بتداعيات التطورات على تونس، أثار الكحلاوي مسألة حوكمة الحدود المشتركة مع ليبيا، مشيرا إلى وجود إشكاليات خلال الفترة الماضية في التنسيق بين الجانبين، رغم الزيارات والاتصالات التي أجراها مسؤولون تونسيون، من بينهم رئيس أركان جيش البر ووزير الداخلية.
وتحدث عن تحركات مجموعات مسلحة في الجانب الليبي، وخاصة في محيط زوارة، خارج إطار التنسيق المؤسساتي، وعن حوادث إيقاف مواطنين تونسيين من قبل مجموعات مسلحة، معتبرا أن هذه التطورات تطرح مخاطر أمنية تستوجب التعامل معها بجدية.
ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق التونسي الجزائري، وكذلك التنسيق مع مصر والأطراف الليبية الجادة والمعنية ببناء دولة موحدة، بما يسمح بالتعامل مع المخاطر الأمنية ومنع انعكاس الصراع الدولي على أمن الحدود التونسية.
وختم الكحلاوي قراءته بالتنبيه إلى أن ما يحدث في ليبيا لا يمثل مجرد تصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا، بل يكشف عن أزمة أعمق مرتبطة بغياب الدولة وتعدد مراكز النفوذ والتدخلات الأجنبية، محذرا من أن استمرار الوضع على حاله قد يجعل دول المنطقة أمام تداعيات أمنية واستراتيجية لا تشارك فعليا في تحديد مساراتها.
وفي مداخلة على إذاعة ديوان أف أم، ضمن برنامج «هنا تونس» الذي تقدمه الإعلامية ابتسام شويخة، تناول الكحلاوي تطورات المشهد الليبي وانعكاساته على أمن البحر الأبيض المتوسط ودول الجوار، انطلاقا من حوار أجرته وكالة الأنباء الإيطالية «أجينزيا نوفا» مع الجنرال الإيطالي السابق فينشينزو كامبوريني، الذي قدم قراءة عسكرية للهجوم وتداعياته المحتملة.
من حروب الوكالة إلى المواجهة المباشرةواعتبر الكحلاوي أن أهمية الهجوم على المصالح الروسية في بنغازي لا تكمن فقط في طبيعته العسكرية، وإنما في السياق الذي جرى فيه، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبنى العملية رسميا، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية الأوكرانية في تنفيذها.
وأشار إلى أن العملية تعكس تطورا في القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية الأوكرانية، مذكرا بأن الهجوم، وفق تقديرات عسكرية تناولها الحوار الإيطالي، لم يكن ليتم دون دعم استخباراتي أوروبي.
كما توقف عند ما اعتبره مؤشرات على تزايد العمليات التي تستهدف المصالح والسفن الروسية في البحر الأبيض المتوسط، مستعرضا حوادث استهداف وانفجارات سجلت خلال السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من المتوسط، وصولا إلى الهجوم الأخير في بنغازي.
وفي قراءته لهذا التطور، شدد الكحلاوي على أن المواجهة لم تعد تقتصر على دعم أطراف محلية متنازعة، بل أصبحت تنطوي على احتمال انتقال العمليات العسكرية الروسية والأوكرانية إلى الأراضي الليبية نفسها، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر على البلاد والمنطقة.
انتشار روسي في الشرق وأوكراني في الغربواعتبر الكحلاوي أن الوجود العسكري الروسي في ليبيا تعزز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع الإشارة إلى أن هذا الوجود يعود إلى فترة سابقة، وخاصة إلى دور مجموعة فاغنر في دعم قوات شرق ليبيا خلال الحرب التي اندلعت سنة 2019.
وأوضح أن التشكيلات الروسية المعروفة سابقا باسم فاغنر أصبحت تعمل ضمن ما يعرف بـ«الفيلق الإفريقي»، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى وجودها في مناطق وقواعد عسكرية بشرق ليبيا ووسطها، من بينها قاعدة الجفرة.
وفي المقابل، لفت إلى ما أوردته تقارير إعلامية غربية، وخاصة إذاعة فرنسا الدولية، بشأن وجود عناصر وخبراء أوكرانيين في غرب ليبيا، وتحديدا في محيط مصراتة والزاوية وطرابلس، إلى جانب حديث عن تعاون وتنسيق مع قوات ليبية محلية.
وأشار إلى أن قاعدة مصراتة الجوية تمثل، وفق التقارير التي استند إليها، موقعا مهما تتقاطع فيه تحركات قوات تركية وإيطالية وأمريكية، إلى جانب وجود أوكراني، كما تحدثت تلك التقارير عن مواقع أخرى في غرب البلاد.
واعتبر أن تزامن الحضور الروسي في الشرق مع الحضور الأوكراني المبلغ عنه في الغرب يكشف تحوّل ليبيا إلى مجال للتنافس العسكري الدولي، محذرا من أن هذا الوضع يرتبط أساسا باستمرار الانقسام وغياب سلطة وطنية موحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وفي ما يتعلق بالهجوم على ميناء بنغازي، طرح الكحلاوي تساؤلات بشأن طبيعة الوجود البحري الروسي في الميناء، وما إذا كانت هناك مواقع أو مرافق مخصصة للقوات الروسية، معتبرا أن هذه المسألة تستحق المتابعة في ضوء التنافس على توسيع الحضور العسكري في المتوسط.
الدور التركي.. المناورة بين موسكو وكييفوتوقف الكحلاوي مطولا عند الدور التركي، معتبرا أن أنقرة تعتمد سياسة تقوم على المحافظة على علاقاتها مع أطراف متنافسة، وهو ما وصفه بالدور المتأرجح بين المعسكرين الروسي والأوكراني.
وأوضح أن تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي، تتعاون مع أوكرانيا والدول الغربية، وقدمت لها دعما عسكريا، من بينها الطائرات المسيّرة التي استخدمتها كييف في بداية الحرب، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها مع موسكو وتواصل التعامل معها اقتصاديا.
وأضاف أن هذا التوازن يظهر أيضا في ليبيا، حيث تحتفظ تركيا بحضور وتأثير في غرب البلاد، لكنها تعمل في المقابل على تطوير علاقاتها مع السلطات في الشرق، مشيرا إلى الاتفاق البحري الذي أبرمته مع الجانب الليبي وما أثاره من تحفظات مصرية، فضلا عن دورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
واعتبر أن تعدد المصالح التركية في المنطقة يجعل دور أنقرة مؤثرا في مسار التنافس الروسي الأوكراني داخل ليبيا، خاصة في ظل وجودها العسكري والسياسي في مناطق قريبة من المواقع التي تدور حولها التساؤلات بشأن العملية الأخيرة.
تونس والجزائر ومصر.. تدفع ثمن الصراع دون المشاركة في القرارومن أبرز النقاط التي شدد عليها الكحلاوي محدودية تأثير دول شمال إفريقيا في القرارات المتعلقة بمستقبل ليبيا، رغم أنها من أكثر الأطراف المعنية بتداعيات ما يجري فيها.
وأشار إلى أن تونس والجزائر ومصر تجد نفسها أمام تطورات أمنية واستراتيجية تتداخل فيها مصالح روسيا وتركيا وأوكرانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة، دون أن يكون لدول المنطقة التأثير نفسه في صياغة التوازنات والقرارات.
وفي هذا السياق، تطرق إلى التحولات في الموقف المصري، مشيرا إلى أن القاهرة التي كان لها حضور وتأثير في شرق ليبيا، أصبحت تتحرك أيضا باتجاه حكومة طرابلس، خاصة بعد الخلافات التي أثارها الاتفاق البحري الليبي التركي مع المصالح المصرية.
كما ربط التحركات الجزائرية في منطقة النيجر بالمخاوف المتزايدة من عدم الاستقرار في ليبيا والتحركات العسكرية الأجنبية، معتبرا أن أمن المنطقة أصبح مرتبطا بتشابك الملفات الليبية والساحلية والإقليمية.
وخلص إلى أن دول شمال إفريقيا قد تتحمل تكاليف الصراعات والتجاذبات الدولية دون أن تكون طرفا أساسيا في صناعة القرار المتعلق بها، وهو ما يستوجب، حسب تقديره، بلورة موقف إقليمي أكثر فاعلية.
مخاوف من عودة الحرب الأهلية في ليبياوحذّر الكحلاوي من أن التصعيد الروسي الأوكراني داخل ليبيا قد يؤدي إلى إعادة إشعال المواجهة بين طرفي الانقسام الليبي، أي القوات الموالية للقيادة العامة في الشرق والقوى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب.
واعتبر أن أي رد روسي على الهجوم الأوكراني قد يطال مواقع أو مصالح مرتبطة بالوجود الأوكراني في غرب البلاد، بما قد يضع الأطراف الليبية المحلية أمام معادلات عسكرية جديدة ويعيد خلط التوازنات القائمة.
وأضاف أن استمرار الانقسام يفتح المجال أمام تنافس القوى الأجنبية على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وخاصة الثروات النفطية والغازية، في وقت لا تزال فيه ليبيا عاجزة عن استكمال مسار توحيد مؤسساتها وإرساء سلطة موحدة.
تحذير من هشاشة الوضع على الحدود التونسية الليبيةوفي ما يتعلق بتداعيات التطورات على تونس، أثار الكحلاوي مسألة حوكمة الحدود المشتركة مع ليبيا، مشيرا إلى وجود إشكاليات خلال الفترة الماضية في التنسيق بين الجانبين، رغم الزيارات والاتصالات التي أجراها مسؤولون تونسيون، من بينهم رئيس أركان جيش البر ووزير الداخلية.
وتحدث عن تحركات مجموعات مسلحة في الجانب الليبي، وخاصة في محيط زوارة، خارج إطار التنسيق المؤسساتي، وعن حوادث إيقاف مواطنين تونسيين من قبل مجموعات مسلحة، معتبرا أن هذه التطورات تطرح مخاطر أمنية تستوجب التعامل معها بجدية.
ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق التونسي الجزائري، وكذلك التنسيق مع مصر والأطراف الليبية الجادة والمعنية ببناء دولة موحدة، بما يسمح بالتعامل مع المخاطر الأمنية ومنع انعكاس الصراع الدولي على أمن الحدود التونسية.
وختم الكحلاوي قراءته بالتنبيه إلى أن ما يحدث في ليبيا لا يمثل مجرد تصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا، بل يكشف عن أزمة أعمق مرتبطة بغياب الدولة وتعدد مراكز النفوذ والتدخلات الأجنبية، محذرا من أن استمرار الوضع على حاله قد يجعل دول المنطقة أمام تداعيات أمنية واستراتيجية لا تشارك فعليا في تحديد مساراتها.
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