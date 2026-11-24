قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدةفي حق عضوين سابقين باتحاد جهوي للفلاحة والصيد البحري بإحدى ولايات الجنوب.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المعنيين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، وهما في حالة سراح، لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.