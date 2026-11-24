شبهات فساد مالي واعتداء على المال العام



انتدابات مباشرة دون استيفاء الشروط القانونية



نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، في القضية المعروفة إعلاميا بملف، التي شملت الأبحاث فيها عددا من المسؤولين السابقين بالشركة، من بينهم مديرون عامون سابقون ومدير مركزي سابق، إلى جانب مسؤولين آخرين.وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوموتعود أطوار القضية إلى أبحاث انطلقت إثر رصد جملة من التجاوزات والشبهات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام داخل شركة الخطوط التونسية.وتتعلق التهم المنسوبة إلى بعض المشمولين بالأبحاث باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لغاية استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالإدارة، مع مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، وذلك وفق أحكام الفصلينويُذكر أن الأبحاث كشفت عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة، عن طريق المحاباة، دون توفر الشروط القانونية المطلوبة للانتداب، حيث اعتُبرت تلك الانتدابات صورية وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.