النظر مجددا في قضية الانتدابات الوهمية بشركة الخطوط التونسية
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، في القضية المعروفة إعلاميا بملف الانتدابات الوهمية بشركة الخطوط التونسية، التي شملت الأبحاث فيها عددا من المسؤولين السابقين بالشركة، من بينهم مديرون عامون سابقون ومدير مركزي سابق، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 19 أفريل المقبل.
شبهات فساد مالي واعتداء على المال العاموتعود أطوار القضية إلى أبحاث انطلقت إثر رصد جملة من التجاوزات والشبهات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام داخل شركة الخطوط التونسية.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى بعض المشمولين بالأبحاث باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لغاية استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالإدارة، مع مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، وذلك وفق أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
انتدابات مباشرة دون استيفاء الشروط القانونيةويُذكر أن الأبحاث كشفت عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة، عن طريق المحاباة، دون توفر الشروط القانونية المطلوبة للانتداب، حيث اعتُبرت تلك الانتدابات صورية وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 19 أفريل المقبل.
شبهات فساد مالي واعتداء على المال العاموتعود أطوار القضية إلى أبحاث انطلقت إثر رصد جملة من التجاوزات والشبهات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام داخل شركة الخطوط التونسية.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى بعض المشمولين بالأبحاث باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لغاية استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالإدارة، مع مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، وذلك وفق أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
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