أقام سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية،، يوم الجمعة، حفل استقبال بالعاصمة تونس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان.ومثّل الحكومة التونسية في الحفل، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية، يتقدمهم، و، و، و، وكما شهد حفل الاستقبال مشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، والقناصل والملحقين العسكريين.وحضر المناسبة أيضا عدد من الشخصيات السياسية، ورؤساء الجامعات والأكاديميين والإعلاميين والفنانين والمثقفين والرياضيين، إلى جانب عدد من أفراد الجالية العُمانية المقيمة بتونس.