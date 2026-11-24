سفارة سلطنة عُمان بتونس تحتفل باليوم الوطني بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية
أقام سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، الدكتور هلال بن عبدالله السناني، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حفل استقبال بالعاصمة تونس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان.
ومثّل الحكومة التونسية في الحفل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية، يتقدمهم رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البوغديري.
كما شهد حفل الاستقبال مشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، والقناصل والملحقين العسكريين.
وحضر المناسبة أيضا عدد من الشخصيات السياسية، ورؤساء الجامعات والأكاديميين والإعلاميين والفنانين والمثقفين والرياضيين، إلى جانب عدد من أفراد الجالية العُمانية المقيمة بتونس.
ومثّل الحكومة التونسية في الحفل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية، يتقدمهم رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البوغديري.
كما شهد حفل الاستقبال مشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، والقناصل والملحقين العسكريين.
وحضر المناسبة أيضا عدد من الشخصيات السياسية، ورؤساء الجامعات والأكاديميين والإعلاميين والفنانين والمثقفين والرياضيين، إلى جانب عدد من أفراد الجالية العُمانية المقيمة بتونس.
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