مصطفى عبد الكبير: إيداع عوني أمن السجن على خلفية حادث مرور أودى بحياة شاب وأصاب آخر
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بعوني أمن وإيداعهما السجن، لمواصلة التحقيقات في حادث المرور الذي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خارج مناطق العمران ببن قردان.
وأوضح عبد الكبير أن السلطات التونسية بادرت منذ اليوم الأول إلى فتح تحقيق في الحادثة، في إطار من المسؤولية والهدوء، مشيرا إلى اتخاذ سلطة الإشراف الإجراءات القانونية اللازمة منذ وقوع الحادثة.
وتعود تفاصيل الحادثة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى ملاحقة سيارة أمنية لشابين خارج مناطق العمران ببن قردان، يُرجّح أنها انتهت بوفاة الشاب حسن بوقديمة وإصابة الشاب منصور لمديهن بجروح خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش.
وتتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المترتبة عنها.
وأوضح عبد الكبير أن السلطات التونسية بادرت منذ اليوم الأول إلى فتح تحقيق في الحادثة، في إطار من المسؤولية والهدوء، مشيرا إلى اتخاذ سلطة الإشراف الإجراءات القانونية اللازمة منذ وقوع الحادثة.
وتعود تفاصيل الحادثة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى ملاحقة سيارة أمنية لشابين خارج مناطق العمران ببن قردان، يُرجّح أنها انتهت بوفاة الشاب حسن بوقديمة وإصابة الشاب منصور لمديهن بجروح خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش.
وتتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المترتبة عنها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340382