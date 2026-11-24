أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسانأن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بعوني أمن وإيداعهما السجن، لمواصلة التحقيقات في حادث المرور الذي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خارج مناطق العمران ببن قردان.وأوضح عبد الكبير أن السلطات التونسية بادرت منذ اليوم الأول إلى فتح تحقيق في الحادثة، في إطار من المسؤولية والهدوء، مشيرا إلى اتخاذ سلطة الإشراف الإجراءات القانونية اللازمة منذ وقوع الحادثة.وتعود تفاصيل الحادثة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى ملاحقة سيارة أمنية لشابين خارج مناطق العمران ببن قردان، يُرجّح أنها انتهت بوفاة الشابوإصابة الشاببجروح خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش.وتتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المترتبة عنها.