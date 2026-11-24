تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات السرقة بالنطر، استهدفت عددا من المواطنين بمناطق مختلفة، من بينها حي النصر والمنازه والمنارات وأريانة.وبحسب المعطيات المتوفرة، كان المشتبه به يترصد ضحاياه أثناء استعمالهم هواتفهم الجوالة، قبل أن يعمد إلى سلبها منهم باستعمال دراجة نارية، ثم يلوذ بالفرار.ومكنت التحريات والأبحاث المكثفة التي أجرتها الفرقة الأمنية من تحديد هويته، ليتبين أنه محلمن أجل قضايا تتعلق بالسرقة والسلب، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة به.وكشفت الأبحاث الأولية عن تضرر عشرات المواطنين من العمليات المنسوبة إليه.وباستشارة النيابة العمومية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.