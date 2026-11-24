وزيرة التربية السابقة تعلن عن قرارات رئاسية مرتقبة: وصلته كل الملفات واتخذ قراراته..سأنام قريرة العين!؟
نشرت الاثنين 23 نوفمبر، وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي، تدوينة أثارت عديد التساؤلات من خلال اشارتها الي وجود قرارات رئاسية مرتقبة دون ان توضح موضوع هذه القرارات.
وقالت العباسي في تدوينة مرفقة بصورة لها مع رئيس الجمهورية "رئيسي وأفتخر وصلته كل الملفات واتخذ قرراته سأنام قريرة العين..".
ويُرجّح ان تدوينة الوزيرة لها علاقة بتدوينات سابقة بخصوص المندوب الجهوي للتربية بقفصة الذي اتهمته بالتٱمر واعتبرت أنه يجب اقالته من مهامه.
وقالت في احدى التدوينات " بأي حق يقتطع مندوب قفصة 5 ايام من أجور أساتذة معهد 2 مارس بالرديف وإعدادية المحطة بأم العرايس؟ هذا دليل ان المتٱمرين على الدولة ورئيسها وشعبها هم المسؤولون أنفسهم".
وأضافت في تدوينة أخرى " وجبت إقالة مندوب التربية بقفصة لما تسبب فيه من كوارث منذ تعيينه فإذا لم يقل اليوم ستكون إقالته بعد أيام مع حساب عسير عسير".
وقالت العباسي في تدوينة مرفقة بصورة لها مع رئيس الجمهورية "رئيسي وأفتخر وصلته كل الملفات واتخذ قرراته سأنام قريرة العين..".
ويُرجّح ان تدوينة الوزيرة لها علاقة بتدوينات سابقة بخصوص المندوب الجهوي للتربية بقفصة الذي اتهمته بالتٱمر واعتبرت أنه يجب اقالته من مهامه.
وقالت في احدى التدوينات " بأي حق يقتطع مندوب قفصة 5 ايام من أجور أساتذة معهد 2 مارس بالرديف وإعدادية المحطة بأم العرايس؟ هذا دليل ان المتٱمرين على الدولة ورئيسها وشعبها هم المسؤولون أنفسهم".
وأضافت في تدوينة أخرى " وجبت إقالة مندوب التربية بقفصة لما تسبب فيه من كوارث منذ تعيينه فإذا لم يقل اليوم ستكون إقالته بعد أيام مع حساب عسير عسير".
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