أدوية خصوصية لا تتوفر في السوق العادية



إجراءات إضافية ومعلوم جديد بـ50 دينارا



من يتحمل كلفة الـ50 دينارا؟



النقابة تطالب بمراجعة القرار



أثار المعلوم الجديد المحدد بـجدلا في صفوف الصيادلة والمرضى، وسط تضارب في فهم الجهة التي ستتحمل كلفته، وتساؤلات بشأن الإجراءات الإدارية والسند القانوني الذي يستند إليه القرار.وفي مداخلة على إذاعة، ضمن برنامج، أكدت، الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة الوطنية للصيدليات الخاصة، أن النقابة ترفض هذا الإجراء، مشيرة إلى أن سلطة الإشراف لم تستشر الصيادلة ولم تشرك ممثليهم في اتخاذ القرار، رغم اعتبارهم شركاء أساسيين لوزارة الصحة والدولة في توفير الأدوية للمواطنين.وأوضحت عباس أن المعلوم الجديد يتعلق بما يسمى، وهي أدوية لا تتوفر عادة في السوق التونسية ولا يمكن اقتناؤها من الصيدليات أو من تجار الجملة، كما لا تتوفر لها بدائل محلية في بعض الحالات.وأضافت أن هذه الأدوية قد تستوجب إجراءات خاصة لتوفيرها، إذ يتقدم المريض بوصفة طبية ومبررات طبية يحررها الطبيب، ثم يتولى الصيدلي إعداد الملف ومتابعة طلب الدواء، الذي قد يستغرق توفيره، بحسب الحالة.وبخصوص الإجراءات الجديدة، أفادت المتحدثة بأن الصيدلي مطالب، وفق ما فهمته النقابة، بدفعلفائدة الوكالة المعنية، إلى جانب معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ، ثم التوجه إلى مقر الوكالة بمنطقة باب سعدون لتقديم الوثيقة المطلوبة وإيداع الملف.وأضافت أن الصيدلي قد يضطر إلى العودة في اليوم الموالي للحصول على إجابة بشأن توفر الدواء لدى الصيدلية المركزية، وهو ما اعتبرته تعقيدا إضافيا لمسار الحصول على أدوية قد تكون ضرورية لعلاج حالات صحية استعجالية.وتساءلت عباس عن مصير المبلغ المدفوع في صورة عدم توفر الدواء، معتبرة أن الإجراءات الحالية لا تقدم ضمانات واضحة بشأن استرجاع معلوم الـ50 دينارا، كما ذكّرت بأن معلوم الطابع الجبائي السابق لم يكن يُسترجع عند تعذر توفير الدواء.وفي ما يتعلق بالجهة التي ستتحمل المعلوم الجديد، قالت عباس إن الغموض ما زال قائما، موضحة أن النقابة فهمت في البداية أن الكلفة ستُحمّل للمريض، قبل أن تصدر الوكالة بلاغا توضيحيا يفيد بأن الصيدلي هو الذي سيتحملها.واعتبرت أن تحميل الصيدلي هذه الكلفة يطرح إشكالا ماليا ومهنيا، خاصة أن الصيدليات مطالبة ببيع الأدوية وفق الأسعار المحددة قانونا، ولا يمكنها إضافة أعباء مالية أو تمريرها إلى المرضى دون سند واضح.كما أشارت إلى أن هوامش الربح في القطاع محدودة، وأن الصيادلة لا يمكنهم تحمل أعباء إضافية دون توضيح الأساس القانوني لها وطريقة احتسابها.وأكدت الكاتبة العامة المساعدة أن النقابة ترفض القرار، معتبرة أنه لا يتضمن، وفق قراءتها، نصا قانونيا صريحا يفرض على الصيدلي دفع هذا المعلوم، ولا يكفي صدور بلاغ توضيحي لإقرار التزام مالي جديد.ودعت وزارة الصحة إلى التراجع عن القرار أو مراجعته، مع تقديم توضيحات بشأن سنده القانوني والجهة الملزمة بالخلاص، بما يضمن عدم تحميل الصيدليات أعباء مالية إضافية أو تعريض المرضى إلى مزيد من التعقيدات عند الحصول على أدويتهم.كما حذرت من أن استمرار الغموض قد ينعكس سلبا على مسار توفير الأدوية الخصوصية، خاصة أن بعضها مرتبط بحالات صحية تستوجب تدخلا علاجيا دون تأخير.وفي ختام المداخلة، أشارت عباس إلى أن الصيدليات تواجه بدورها صعوبات مالية وعلاقات متوترة مع المزودين بالجملة، مؤكدة أن النقابة لم تتلق إلى حد ذلك التاريخ أي مبالغ مالية في إطار هذا الإجراء، وأن الصيادلة يجدون أنفسهم أمام أعباء جديدة في وقت يواجه فيه القطاع صعوبات في توفير السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماته.