إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب بمجلس نواب الشعب ومحامية
قرر قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب بمجلس نواب الشعب ومحامية.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى بـالاحتفاظ بالنائب والمحامية من أجل تهم ذات صبغة أخلاقية، مع إضافة تهمة الاتجار بالبشر في حق النائب بالبرلمان الحالي.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى بـالاحتفاظ بالنائب والمحامية من أجل تهم ذات صبغة أخلاقية، مع إضافة تهمة الاتجار بالبشر في حق النائب بالبرلمان الحالي.
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