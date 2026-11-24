تعرّضت الاثنين 23 نوفمبر، امرأة مسنّة في ولاية سيدي بوزيد لعملية تحيّل أثناء محاولتها سحب جرايتها من الموزع الالي للبريد التونسي.وحسب ما أفادت به المتضرّرة لاذاعة الديوان, فان المتحيّل اوهمها بمساعدتها لسحب الجراية قبل ان يعلمها بأن البطاقة علقت بالموزع ويطلب منها الدخول ليستغل غيابها ويقوم بسحب الجراية التي تقدّر ب 280 د من موزع ٱخر ويلوذ بالفرار.