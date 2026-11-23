La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a confirmé le jugement rendu en première instance, condamnant une magistrate révoquée àpour des faits liés à une tentative de trafic de devises étrangères.La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait initialement prononcé une peine de dix ans de prison à l’encontre de cette magistrate, après son arrestation, en août 2021, en possession d’une importante somme en devises étrangères. Elle avait alors été placée en détention.En appel, la chambre criminelle avait décidé de réduire la peine de dix ans à un an et demi de prison. La magistrate avait ainsi été remise en liberté après avoir purgé la peine prononcée à son encontre.Par la suite, le parquet général près la Cour d’appel de Tunis avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation avait alors prononcé la cassation de l’arrêt et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Tunis, afin qu’elle soit réexaminée par une formation judiciaire autrement composée que celle ayant rendu la décision contestée.À l’issue du nouvel examen du dossier devant la chambre criminelle d’appel, celle-ci a finalement confirmé le jugement rendu en première instance, maintenant ainsi la condamnation de la magistrate révoquée à