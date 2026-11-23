قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن قاضية معزولة مدة عشرة أعوام.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق قاضية معزولة اثر ضبطها خلال شهر أوت من سنة 2021 وبحوزتها مبلغ ضخم من العملة الصعبة حيث تم ايقافها وايداعها السجن.وخلال الطور الاستئنافي قضت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالتخفيض في العقاب البدني من عشرة أعوام إلى عام ونصف سجنا ليتم الافراج عن القاضية المعزولة بعد استكمالها العقوبة السجنية الصادرة في حقها.وتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي حيث اصدرت محكمة التعقيب قرارا بالنقض والاحالة وارجاع ملف القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.واثر اعادة نشر ملف القضية امام الدائرة الجنائية الاستئنافية قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاضية المعزولة مدة عشرة أعوام.