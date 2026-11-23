إيقاف محاكمة وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة بموجب قانون المصالحة الإدارية
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس بـإيقاف المحاكمة في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة بموجب قانون المصالحة الإدارية.
ومثل رضا قريرة بـحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة متهم ثانٍ محال بدوره بـحالة سراح، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وإثر المفاوضة، قضت الدائرة الجنائية بـإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق رضا قريرة، وبـالسجن مدة خمسة أعوام في حق المتهم الثاني.
ومثل رضا قريرة بـحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة متهم ثانٍ محال بدوره بـحالة سراح، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وإثر المفاوضة، قضت الدائرة الجنائية بـإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق رضا قريرة، وبـالسجن مدة خمسة أعوام في حق المتهم الثاني.
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