قضتبـبـفي حقبموجبومثلبـأماملـبـصحبةمحال بدوره بـ، وذلك لـمن أجلتتعلق بـلاستخلاصلنفسه أو لغيره ووإثر، قضتبـبموجبفي حق، وبـفي حق