الهيئة المديرة لمستقبل كرة اليد بمنوبة تبحث مع والي الجهة سبل دعم المسيرة وطرح المشروع الرياضي للنادي
في إطار مزيد إحكام التنسيق والتشاور مع السلط الجهوية، أدّى وفد عن الهيئة المديرة لجمعية مستقبل كرة اليد بمنوبة زيارة عمل إلى والي منوبة محمود شعيب، خُصّصت لـتدارس مستجدات الشأن الرياضي بـالجهة، وبحث آفاق وسبل دعم مسيرة النادي، إلى جانب عرض المشروع الرياضي لـلجمعية.
وقد ضمّ الوفد المشارك في هذه الزيارة كلاً من ابتسام بالحاج خضر، رئيسة الجمعية، وأمينة المال درة الخياري، ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الطبية للجمعية عماد البوراوي، والمدير الرياضي للجمعية خليل الحكيمي.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء الهيئة المديرة أبرز محاور المشروع الرياضي لـلنادي وتطلعاته المستقبلية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لـمواصلة العمل وتطوير مختلف الفروع والاختصاصات.
من جهته، عبّر والي منوبة عن مساندته التامة لـمجهودات الهيئة المديرة في تأطير الشباب والنهوض بـالعمل الرياضي بـالجهة، مؤكداً استعداد مصالح الولاية لـتذليل مختلف الصعوبات ومرافقة الجمعية لـتحقيق أهدافها وتطلعاتها المرسومة.
وقد ضمّ الوفد المشارك في هذه الزيارة كلاً من ابتسام بالحاج خضر، رئيسة الجمعية، وأمينة المال درة الخياري، ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الطبية للجمعية عماد البوراوي، والمدير الرياضي للجمعية خليل الحكيمي.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء الهيئة المديرة أبرز محاور المشروع الرياضي لـلنادي وتطلعاته المستقبلية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لـمواصلة العمل وتطوير مختلف الفروع والاختصاصات.
من جهته، عبّر والي منوبة عن مساندته التامة لـمجهودات الهيئة المديرة في تأطير الشباب والنهوض بـالعمل الرياضي بـالجهة، مؤكداً استعداد مصالح الولاية لـتذليل مختلف الصعوبات ومرافقة الجمعية لـتحقيق أهدافها وتطلعاتها المرسومة.
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