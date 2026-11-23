أكد مصدر أمني مسؤول، في تصريح لموزاييك، أن كهلا لاحق زوجته أمام مقر عملها بضواحي مدينة قربة، وسدّد لها، قبل أن يلوذ بالفرار.ووفق المصدر ذاته، فقد لاحقه عدد من المواطنين، وتمكن ثلاثة منهم من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الفرق الأمنية التي تعهدت بمتابعة القضية.وبخصوص الوضع الصحي للضحية، أفاد المصدر بأنه تم إيواؤها بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري، مشيرا إلى أن حالتها الصحية