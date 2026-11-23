أعاد الهجوم الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي الليبي تسليط الضوء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خارج ساحات المواجهة التقليدية، وعلى احتمال تحول الأراضي الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية، في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي تعيشه البلاد.وفي مداخلة على إذاعة، ضمن برنامجالذي تقدمه الإعلامية، تناول أستاذ القانون العام والعلاقات الدوليةخلفيات الهجوم وتداعياته المحتملة على ليبيا والمنطقة، وخاصة تونس.وأوضح الإمام أن العملية تمثل تطورا مفاجئا وخطيرا، باعتبارها مؤشرا على اتساع رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن أوكرانيا لا تملك، بمفردها، الإمكانيات اللازمة لتنفيذ عمليات عسكرية من هذا الحجم وعلى هذه المسافة، وهو ما يطرح، وفق تقديره، تساؤلات بشأن الجهات التي توفر لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم الاثنين، مسؤولية بلاده عن الهجوم الذي استهدف السفينة الحربية الروسية «ميركوري» في ميناء بنغازي، مؤكدا إغراقها، كما تحدث عن استهداف سفينة شحن روسية أخرى. وكانت سلطات شرق ليبيا قد رجحت، في بيان أولي، تعرض السفينة لهجوم بواسطة مركبات مسيّرة، قبل الإعلان الأوكراني عن العملية.واعتبر عدنان الإمام أن استهداف سفينة حربية روسية ذات قيمة عسكرية وتكنولوجية في البحر الأبيض المتوسط يحمل رسائل تتجاوز الحادثة في حد ذاتها، ويرتبط بالتنافس الاستراتيجي حول الحضور العسكري الروسي في المنطقة.وفي هذا السياق، رجّح أن تكون العملية مرتبطة بمحاولة توجيه رسالة إلى موسكو مفادها أن الأطراف الغربية لن تقبل بتوسع الوجود البحري الروسي باتجاه السواحل الليبية، معتبرا أن أوكرانيا قد تكون واجهة لتنفيذ تحركات تتجاوز قدراتها الذاتية.وحذّر الإمام من تداعيات الرد الروسي المرتقب، قائلا إن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بطبيعة الرد، بل أيضا بحدوده والأهداف التي قد يشملها، وما إذا كان سيقتصر على أهداف أوكرانية أم يمكن أن يمتد إلى مصالح أو أهداف تابعة لدول أوروبية.وأشار إلى احتمال انتقال المواجهة إلى مستويات أخرى، من بينها العمليات الاستخباراتية والحرب الهجينة، أو حتى المواجهة المباشرة، في حال اتساع دائرة التصعيد.وفي قراءة موازية، قال الخبير العسكري الليبيإن العملية العسكرية التي استهدفت ميناء بنغازي، بالنظر إلى حجمها وطبيعتها وطريقة تنفيذها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها عملية أوكرانية منفردة.واعتبر عبد الكافي أن تنفيذ عملية عسكرية بعيدة المدى بهذا الحجم يتجاوز، وفق تقديره، قدرة أوكرانيا على اتخاذ قرار منفرد بشأنها، مرجحا وجود ضوء أخضر أمريكي وأوروبي لتنفيذ الهجوم، وربما موافقة الأطراف الداعمة لكييف. كما حذر من أن ليبيا أصبحت ساحة تتقاطع فيها المصالح العسكرية للأطراف المتصارعة، وأن الهجوم قد لا يكون الأخير في سياق التصعيد بين موسكو وكييف.وبشأن انعكاسات الهجوم على الوضع الداخلي في ليبيا، أوضح عدنان الإمام أن البلاد تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي عميق، ولا تتوفر فيها سلطة موحدة تحتكر استعمال القوة، وهو ما يجعلها، وفق تقديره، ساحة مفتوحة أمام المجموعات المسلحة ومناطق النفوذ والتدخلات الخارجية.وأشار إلى أن روسيا عززت حضورها العسكري في شرق ليبيا، في إطار حسابات استراتيجية مرتبطة بموقعها في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في ظل ما قد يطرأ على وجودها العسكري في سوريا.وأضاف أن موسكو تسعى، وفق قراءته، إلى إيجاد خيارات بديلة تضمن لها المحافظة على قدراتها وحضورها البحري في المنطقة، وهو ما يجعل مواقع انتشارها العسكري في ليبيا جزءا من معادلة التنافس الدولي.واعتبر الإمام أن استهداف المصالح الروسية في بنغازي يمكن أن يُقرأ في إطار هذه الحسابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية من ليبيا هي المعنية أساسا بهذا التنافس، بحكم وجود المصالح والحضور العسكري الروسي فيها، فيما لا يرتبط الغرب الليبي بالطرح الاستراتيجي نفسه بالدرجة ذاتها، وفق تقديره.وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة على تونس، التي تشترك مع ليبيا في حدود جغرافية، دعا النقاش إلى التمييز بين المخاطر المرتبطة مباشرة بالتصعيد العسكري في مناطق الوجود الروسي، وبين الانعكاسات الإقليمية الأوسع الناجمة عن استمرار الصراع الدولي على الأراضي الليبية.وفي هذا الإطار، اعتبر عدنان الإمام أن المخاطر العسكرية المرتبطة بهذا الملف تتركز أساسا في المناطق التي يوجد فيها حضور عسكري روسي فعلي، موضحا أن غياب هذا الوجود في مناطق أخرى يجعلها غير معنية بالدرجة نفسها بالمخاطر المباشرة المرتبطة باستهداف المصالح الروسية.ولم يستبعد الإمام أن تتطور المواجهة إلى مستويات أوسع، بما يجعل الوضع الليبي محل متابعة إقليمية ودولية، خاصة في ظل هشاشة المؤسسات وتعدد القوى العسكرية وتداخل المصالح الأجنبية.وتطرق الإمام أيضا إلى المواقف الأوروبية الداعية إلى مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وماليا، معتبرا أن إصرار بعض القوى الأوروبية، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على استمرار الحرب ضد روسيا يعكس، في رأيه، توجها لا يأخذ بالقدر الكافي مصالح الشعوب الأوروبية وتداعيات الصراع على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.وربط المتحدث بين هذا الانخراط العسكري وبين الضغوط التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية، مشيرا إلى ارتفاع كلفة الطاقة وتراجع القدرة الشرائية واستنزاف الموارد المالية والعسكرية، فضلا عن انعكاسات فقدان مصادر الطاقة الروسية منخفضة الكلفة على الصناعة الأوروبية.وختم الإمام بالتأكيد على ضرورة متابعة طبيعة الرد الروسي على الهجوم، باعتبار أن اتساع المواجهة إلى أهداف أوروبية أو انتقالها إلى أشكال أخرى من الصراع من شأنه أن يغير طبيعة التوازنات القائمة، ويزيد من تعقيد المشهد في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.