الأحكام الابتدائية ومسار الاستئناف



خلفيات القضية ومداهمة المنزل بالكرم الغربي





قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـإلى جلسة يوموكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب قد أصدرت، في الطور الابتدائي، أحكاما بالسجن تراوحت بينفي حق المتهمات، وهو ما دفع هيئة الدفاع عنهن إلى استئناف الأحكام الصادرة.وتعود وقائع القضية إلى، حين أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من إيقافيشتبه في انتمائهن إلى تنظيم إرهابي.وجاءت العملية إثر ورود معلومات بشأن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي، تطور إلى تراشق بمواد حارقة. وبعد استشارة النيابة العمومية، داهمت الوحدات الأمنية منزلا بالجهة، حيث أوقفت في مرحلة أولى امرأتين.وكشف التفتيش الدقيق للمنزل عن وجود غرفة سرية تضم ست نساء أخريات، كنّ محل مناشير تفتيش بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.وبإذن ثانٍ من النيابة العمومية، أُحيلت جميع الموقوفات على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، لمواصلة التحقيقات.