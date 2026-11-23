إنعقدت يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 بمقر الوزارة جلسة عمل جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب Richard Amor المدير الجديد لإدارة التوسع وسياسة الجوار بالبنك الأوروبي للإستثمار(BEI) الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.وكانت الجلسة التي حضرها Ulrich Brunnhuber مدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسيدة Anna Barone مديرة مكتب البنك بتونس وعدد من الإطارات من الجانبين ، مناسبة لاستعراض محفظة المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ومدى التقدم في إنجازها بالإضافة الى برامج التعاون المالي والفني للفترة القادمة.وأعرب الجانبان في هذا الإطار عن ارتياحهما للتطور المسجل على مستوى تنفيذ عديد المشاريع وهو ما يعكسه تحسن نسق السحوبات في الآونة الأخيرة، مؤكدين على اهمية هذه المشاريع بإعتبار مردوديتها الإقتصادية والاجتماعية والتي تغطي مجالات حيوية وذات اولوية كالبنية الأساسية والطاقة ، والبيئة والمياه والنقل والتعليم و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.ونوه سمير عبد الحفيظ في ذات السياق بمستوى التعاون بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيزه في إطار ما تم ضبطه من توجهات ومشاريع ضمن المخطط التنموي للخماسية القادمة.من جانبه أكد Richard Amor على إستعداد البنك لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ، مبرزا ان هذه الزيارة تأتي في سياق العمل على اعطاء دفع اكبر للتعاون بين الجانبين بما يعزز مكانة تونس كشريك اساسي للبنك.