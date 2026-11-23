Le syndicat dénonce l’absence de concertation et s’interroge sur le cadre juridique



Des contraintes supplémentaires pour les pharmacies situées hors de la capitale



Les explications de l’Agence ne dissipent pas les réserves du syndicat



La décision d’instaurer des frais desuscite des interrogations et des réactions dans le secteur pharmaceutique. Au cœur du débat : la prise en charge de ces frais, leur justification et leurs éventuelles répercussions sur les pharmacies privées ainsi que sur l’accès des patients aux médicaments.Intervenant par téléphone dans l’émission, présentée par la journaliste, vice-présidente du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, a estimé que la question ne se limite pas au montant de cette nouvelle redevance. Elle concerne également le cadre juridique ayant permis son instauration et les modalités de sa fixation, sans concertation préalable avec les représentants de la profession.Elle a rappelé que la décision du ministre de la Santé, publiée le, porte sur la liste des prestations assurées par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, ainsi que sur leurs conditions et leurs tarifs. Parmi les nouvelles tarifications figure notamment un montant de 50 dinars pour le traitement des dossiers de « commandes fermes ».Selon son explication, ces commandes concernent des médicaments qui ne sont pas habituellement disponibles dans les pharmacies et qui sont obtenus à titre exceptionnel pour un patient déterminé, sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin thérapeutique particulier.Elle a distingué plusieurs catégories de médicaments concernés : certains sont fournis par la Pharmacie centrale, tandis que d’autres ne figurent pas dans ses stocks et ne disposent pas d’autorisation de commercialisation sur le marché tunisien. Leur obtention nécessite alors des démarches spécifiques.La responsable syndicale a souligné que les délais d’approvisionnement de certains de ces médicaments peuvent atteindre. Une attente qui, selon elle, risque de conduire certains patients à renoncer à leur commande ou à rechercher une autre solution thérapeutique avant même l’arrivée du médicament.Malika El Mdir a affirmé que ni le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées ni le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’avaient été consultés avant l’adoption de ces nouvelles tarifications.Elle s’est notamment interrogée sur les critères retenus pour fixer ce montant et sur le fondement juridique permettant à l’Agence d’imposer des frais supplémentaires aux pharmacies privées, alors que les prix des médicaments et les marges des pharmaciens sont soumis à une réglementation administrative.À ses yeux, une telle mesure nécessite un cadre juridique clair ainsi qu’une concertation avec les ministères et les structures professionnelles concernées.La représentante du syndicat estime également que cespeuvent représenter une charge importante pour les pharmacies, dont la marge bénéficiaire nette se situerait, selon les chiffres qu’elle a avancés, entre. Cette marge pourrait même descendre à environ 8 % pour les officines qui supportent des charges financières et des dettes.Elle a fait remarquer que certains médicaments concernés coûtent moins de, tandis que d’autres peuvent atteindre des montants compris entre 500 dinars et 100 000 dinars. Elle considère donc que l'application d'un tarif identique à toutes les factures ne tient pas suffisamment compte des différences de prix et des marges réalisées par les pharmacies.La vice-présidente du syndicat a également attiré l’attention sur les difficultés pratiques auxquelles pourraient être confrontées les pharmacies implantées en dehors du Grand Tunis.Dans certains cas, le pharmacien serait contraint de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour effectuer les démarches administratives nécessaires, régler les frais et déposer le dossier auprès de l’Agence. À cela peuvent s’ajouter les frais de déplacement et, dans certaines situations, une nuitée dans la capitale.Pour Malika El Mdir, ces procédures sont difficilement conciliables avec les objectifs de numérisation et de simplification des services administratifs. Elles risquent, au contraire, de rallonger davantage le parcours d’obtention des médicaments, y compris lorsque le besoin thérapeutique est urgent.Elle a par ailleurs soulevé une autre question : que se passe-t-il lorsque le médicament demandé n'est finalement pas disponible, alors que le pharmacien a déjà payé les frais et accompli toutes les démarches ? Elle s’interroge sur le sort des 50 dinars versés dans une telle situation.Dans un communiqué publié dimanche, l’Agence nationale du médicament et des produits de santé avait tenu à préciser quepour obtenir son médicament, contrairement à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux.L’Agence a expliqué que cette redevance ne concerne pas les médicaments courants disponibles en pharmacie, mais uniquement les dossiers de « commandes fermes », portant sur des médicaments qui ne disposent pas d’une autorisation de commercialisation sur le marché tunisien et qui sont fournis exceptionnellement à un patient en réponse à un besoin thérapeutique particulier.Elle a également indiqué que ces frais couvrent l’étude du dossier et du médicament, précisant que, puisqu’ils correspondent à une prestation administrative assurée par l’Agence.Ces explications n’ont toutefois pas convaincu la représentante du syndicat, qui estime que plusieurs questions restent sans réponse, notamment sur les modalités de calcul de cette redevance, la nature précise des prestations qu’elle couvre et le fondement juridique de son application aux pharmacies privées.Malika El Mdir a enfin souligné que le syndicat ne remet pas en cause la nécessité de développer les services de l’Agence et d’améliorer ses conditions de fonctionnement. Il demande toutefois que les décisions concernant le secteur soient prises en concertation avec ses représentants, afin d’éviter d’imposer aux pharmacies de nouvelles charges financières et administratives susceptibles d’affecter leur activité et, indirectement, l’accès des patients aux médicaments.Le débat porte désormais sur les modalités d’application de cette nouvelle redevance et sur ses conséquences concrètes pour les pharmacies privées, notamment celles situées dans les régions, ainsi que pour les patients ayant besoin de médicaments faisant l’objet de commandes exceptionnelles.