اعتراض على غياب التشاور والسند القانوني



أعباء إضافية على الصيدليات خارج العاصمة



توضيحات الوكالة لا تنهي الجدل



أثار القرار المتعلق بإقرار معلوم قدرهجدلا في قطاع الصيدلة، وسط تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل هذه الكلفة الجديدة وانعكاساتها على الصيدليات ومسار حصول المرضى على الأدوية.وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج، الذي تقدمه الإعلامية، اعتبرت، أن الإشكال لا يتعلق فقط بقيمة المعلوم، بل كذلك بالأسس القانونية التي تم اعتمادها لإقراره، وبكيفية تحديده دون التشاور مع الهياكل المهنية الممثلة للصيادلة.وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ، والمتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وشروط إسنادها وتعريفاتها، تضمّن جملة من المعاليم الجديدة، من بينها معلوم معالجة ملفات «الطلبيات المؤكدة».وبيّنت أن هذه الطلبيات تخص أدوية لا تتوفر عادة في الصيدليات، ويتم توفيرها بصفة استثنائية لفائدة مريض بعينه، بناء على وصفة طبية وحاجة علاجية خاصة. وأشارت إلى وجود أصناف مختلفة من هذه الأدوية، من بينها أدوية تتولى الصيدلية المركزية توفيرها، وأخرى لا تتوفر لديها ولا تملك ترخيصا للترويج في السوق التونسية، وهو ما يستوجب المرور بإجراءات خاصة للحصول عليها.وأضافت أن مسار توفير بعض هذه الأدوية قد يستغرق، معتبرة أن طول الإجراءات قد يجعل المريض يتراجع عن الطلب أو يبحث عن حل علاجي آخر قبل وصول الدواء.وأكدت ملكة المدير أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة لم تتم استشارتهما قبل إقرار هذه التعريفات، معربة عن استغرابها من طريقة احتساب المعلوم الجديد والأسس التي تم اعتمادها لتحديده.وتساءلت عن السند القانوني الذي يتيح للوكالة فرض معلوم إضافي على الصيدليات الخاصة، في ظل خضوع أسعار الأدوية وهوامش ربح الصيدليات إلى ضوابط إدارية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تستوجب، وفق تقديرها، إطارا قانونيا واضحا وتنسيقا مع الوزارات والهياكل المعنية بالقطاع.كما اعتبرت أن مبلغقد يمثل عبئا ماليا كبيرا على الصيدليات، خاصة أن هامش الربح الصافي، وفق الأرقام التي قدمتها، يتراوح بين، ويمكن أن ينخفض إلى حدود 8 بالمائة بالنسبة إلى الصيدليات التي تتحمل أعباء مالية وديونا.وأشارت إلى أن بعض الأدوية المعنية تقل أسعارها عن، في حين تتراوح أسعار أصناف أخرى بين 500 دينار و100 ألف دينار، معتبرة أن فرض المعلوم نفسه على مختلف الفواتير لا يراعي الفوارق في قيمة الأدوية وهوامش الربح.وتطرقت المتحدثة إلى الصعوبات اللوجستية التي قد تواجه الصيدليات الموجودة خارج تونس الكبرى، موضحة أن الصيدلي قد يضطر إلى قطع مسافات طويلة للتنقل إلى العاصمة وإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطلبية، فضلا عن دفع المعلوم والطابع الجبائي، وتحمل مصاريف التنقل والإقامة في بعض الحالات.واعتبرت أن هذه الإجراءات لا تتلاءم مع توجهات الرقمنة وتبسيط الخدمات الإدارية، وقد تزيد من تعقيد مسار حصول المرضى على الأدوية، خاصة في الحالات التي تكون فيها الحاجة العلاجية مستعجلة.كما أثارت مسألة إمكانية عدم توفر الدواء في نهاية المسار الإداري، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل المعلوم المدفوع في حال لم يتمكن الصيدلي من الحصول على الدواء المطلوب، رغم استكمال الإجراءات وتسديد المعاليم.وكانت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة قد أكدت، في بلاغ توضيحي نشرته الأحد، أن المريض لا يتعين عليه دفعللحصول على الدواء، خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوكالة أن هذا المعلوم لا يتعلق بالأدوية المعتادة والمتوفرة في الصيدليات، وإنما يخص حصريا ملفات «الطلبيات المؤكدة»، أي الأدوية التي لم يُرخّص لها بالترويج في السوق التونسية ويتم توفيرها بصفة استثنائية لفائدة مريض استجابة لحاجة علاجية خاصة.وأضافت أن المعلوم يغطي عملية دراسة الطلب والدواء، مؤكدة أنباعتبارها مرتبطة بالخدمة الإدارية المقدمة.غير أن نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اعتبرت أن توضيحات الوكالة لم تجب عن جميع التساؤلات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتفاصيل احتساب المعلوم، وطبيعة الإجراءات التي يغطيها، والسند القانوني لفرضه على الصيدليات.وشددت على أن النقابة لا تعترض على تطوير خدمات الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتحسين ظروف عملها، لكنها تطالب بأن تتم مراجعة القرارات التي تمس القطاع بالتشاور مع ممثليه، وبما يضمن عدم تحميل الصيدليات أعباء مالية وإدارية إضافية قد تنعكس على خدماتها وعلى حصول المرضى على الأدوية.ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن كيفية تطبيق المعلوم الجديد، ومدى تأثيره على الصيدليات الخاصة، ولا سيما تلك الموجودة خارج العاصمة، وعلى مسار توفير الأدوية التي تستوجب طلبات استثنائية.