لم تعد تونس اليوم مجرد وجهة شاطئية تقليدية، بل تحولت إلى محطة سياحية متكاملة، تتميز بتنوع منتوجاتها، وجمال مناطقها، ومناخها المتوسطي المعتدل صيفًا وشتاءً، وهو ما جعلها مقصدًا سياحيًا على مدار السنة.تزخر بلادنا من شمالها إلى جنوبها بثروة هامة من المياه المعدنية الحارة والباردة، مما جعلها قبلة للراغبين في العلاج بمياه البحر عبر المراكز العلاجية والمحطات الاستشفائية ذات الجودة العالية. ولنأخذ على سبيل الذكر مدينة قربص المشهورة بجبالها الشامخة وغاباتها التي تكسوها الأشجار والنباتات والأعشاب العطرة، والتي تستمد جمالها من زرقة البحر ومن عيون المياه المعدنية الساخنة التي ينبض منها الشفاء وتتدفق منها الحياة...إن هذه المدينة الصغيرة لم تعد مجرد وجهة كبقية الوجهات، بل عملت على أن تكون مقصداً يستقطب أنماطاً جديدة من السياح؛ فهي تجمع بين الباحثين عن سياحة المغامرة والاستكشاف في أحضان مسالكها الغابية ، والراغبين في الاستجمام والاسترخاء في رحاب طبيعتها العذراء، فضلاً عن الراغبين خوض تجربة العلاج الطبيعي بالمياه المعدنية الساخنة ، بفضل ما تزخر به من عيونٍ من عيون جارية تنساب مياهها الدافئة لتعانق أمواج البحرولقد عملت تونس منذ سنوات على تطوير قطاع السياحة الاستشفائية ومنحه أبعادًا جديدة، باعتباره نشاطًا متكاملاً ينسجم مع مختلف الأنماط السياحية الأخرى، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية الجهوية ،ودعم الحركة الاقتصادية، إلى جانب تنويع المنتوج السياحي. وبفضل هذه المقومات والجهود المتواصلة، تبوأت بلادنا المرتبة الثانية عالميًا في مجال السياحة الاستشفائية.