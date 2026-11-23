قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق متهم، بعد إدانته باغتصاب ابنة زوجته القاصر والاعتداء عليها تحت طائلة التهديد.وتعود أطوار القضية إلى تقدم والدة الضحية بشكاية أفادت فيها بتعرض ابنتها القاصر لاعتداءات جنسية متكررة من قبل زوجها، داخل مقر السكن العائلي، مستغلا غيابها عن المنزل، ومهددا الطفلة حتى لا تكشف ما تتعرض له.وبناء على الشكاية، تم فتح بحث تحقيقي وعرض الضحية على الفحص الطبي الشرعي، الذي أكد تعرضها للاغتصاب. كما أفضت الأبحاث وسماع الأطراف إلى ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم، ليتم إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.وخلال جلسات المحاكمة، طالبت النيابة العمومية والقائمون بالحق الشخصي بتسليط أقصى العقوبات المستوجبة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على سلامة الطفولة وتماسك الأسرة، في حين أنكر المتهم التهم الموجهة إليه.وبعد المفاوضة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وسجنه لمدة