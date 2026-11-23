أذنتلأعوان منطقة الأمن الوطني بباردو بالاحتفاظ بثلاثة شبان، من بينهمينشط ضمن فريق بالبطولة الوطنية الأولى، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاعتداء بالعنف الشديد على صاحب محل لبيع الفواكه الجافة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتضرر، وهو صاحب محل لبيع الفواكه الجافة بأحد شوارع مدينة باردو، تقدم إلى أعوان الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بباردو، حاملا آثار اعتداء، وأفاد في شكايته بأن ثلاثة شبان اقتحموا محله واعتدوا عليه بالعنف الشديد، كما أصابوه بواسطة آلة حادة.وبانطلاق الأبحاث، تمكنت الوحدات الأمنية من الكشف عن هويات المشتبه بهم الثلاثة وإلقاء القبض عليهم، ليتبين أن أحدهم لاعب محترف في كرة السلة ضمن فريق معروف بالبطولة الوطنية الأولى.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث.