أسرة باب نات تتمنى لكوثر الشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية، والعودة قريبا إلى الساحة الفنية.

عبّرت الفنانةعن شكرها وامتنانها لعدد من زملائها الممثلين، تقديرا لتضامنهم معها ومساندتهم لها إثر تعرضها لوعكة صحية.وقالت الباردي، في فيديو نشرته قناة نسمة على، إنها تخوض حاليا رحلة علاج، وهو ما يفسر غيابها عن فعالياتكما أشادت بتكريمها خلال المهرجان، وثمّنت دعملها في محنة المرض، معربة عن أملها في العودة إلى التمثيل بعد استكمال علاجها.