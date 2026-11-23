أيام قرطاج المسرحية تكرّم الفنانة كوثر الباردي
عبّرت الفنانة كوثر الباردي عن شكرها وامتنانها لعدد من زملائها الممثلين، تقديرا لتضامنهم معها ومساندتهم لها إثر تعرضها لوعكة صحية.
وقالت الباردي، في فيديو نشرته قناة نسمة على فايسبوك، إنها تخوض حاليا رحلة علاج، وهو ما يفسر غيابها عن فعاليات أيام قرطاج المسرحية.
كما أشادت بتكريمها خلال المهرجان، وثمّنت دعم قناة نسمة لها في محنة المرض، معربة عن أملها في العودة إلى التمثيل بعد استكمال علاجها.
أسرة باب نات تتمنى لكوثر الشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية، والعودة قريبا إلى الساحة الفنية.
وقالت الباردي، في فيديو نشرته قناة نسمة على فايسبوك، إنها تخوض حاليا رحلة علاج، وهو ما يفسر غيابها عن فعاليات أيام قرطاج المسرحية.
كما أشادت بتكريمها خلال المهرجان، وثمّنت دعم قناة نسمة لها في محنة المرض، معربة عن أملها في العودة إلى التمثيل بعد استكمال علاجها.
أسرة باب نات تتمنى لكوثر الشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية، والعودة قريبا إلى الساحة الفنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340307