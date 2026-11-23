"برنت" يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت عقود خام برنت إلى أقل من 89 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 28 أوت 2026.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% إلى 89.14 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت قبل ذلك بدقائق 88.98 دولارا للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.89% إلى 82.67 دولارا للبرميل.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% إلى 89.14 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت قبل ذلك بدقائق 88.98 دولارا للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.89% إلى 82.67 دولارا للبرميل.
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