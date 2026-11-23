تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت عقود خامإلى أقل منللمرة الأولى منذوبحلول الساعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبةإلى، بعد أن سجلت قبل ذلك بدقائقكما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكيبنسبةإلى