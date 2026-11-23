تأجيل النظر في قضية الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد إلى 10 ديسمبر
قررت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر جلسة عقدتها صباح اليوم، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وآخرين، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وتتعلق القضية بشبهات الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته.
وتتعلق القضية بشبهات الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340297