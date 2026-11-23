قررت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر جلسة عقدتها صباح اليوم، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيبوآخرين، إلى جلسة، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.وتتعلق القضية بشبهات