قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز،، وثلاثة متهمين آخرين، إلى شهر ديسمبر المقبل، مع رفض مطالب الإفراج.وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في شهر فيفري الماضي، بسجن محمد بوعنان مدة، مع تسليط خطايا مالية عليه.كما قضت بالسجن مدة، مع الخطايا المالية، في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم وكيل شركة مختصة في المواد الغذائية، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاحتكار والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.