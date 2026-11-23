تأخير النظر في قضية الرئيس السابق لغرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان إلى ديسمبر ورفض الإفراج عن المتهمين
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، وثلاثة متهمين آخرين، إلى شهر ديسمبر المقبل، مع رفض مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في شهر فيفري الماضي، بسجن محمد بوعنان مدة 24 عاما، مع تسليط خطايا مالية عليه.
كما قضت بالسجن مدة 13 عاما، مع الخطايا المالية، في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم وكيل شركة مختصة في المواد الغذائية، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاحتكار والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في شهر فيفري الماضي، بسجن محمد بوعنان مدة 24 عاما، مع تسليط خطايا مالية عليه.
كما قضت بالسجن مدة 13 عاما، مع الخطايا المالية، في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم وكيل شركة مختصة في المواد الغذائية، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاحتكار والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
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