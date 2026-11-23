سفن روسية تنقل معدات عسكرية إلى ليبيا



هل تمتد المواجهة إلى تونس ومصر؟



توتر بين شرق ليبيا ومصر بسبب الاتفاقية البحرية الليبية التركية



حذّر الخبير في الشأن الليبيمن تداعيات اتساع رقعة المواجهة الروسية الأوكرانية إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، على خلفية استهداف سفن مرتبطة بروسيا قبالة السواحل الليبية، معتبرا أن المنطقة أصبحت جزءا من مسرح التوترات العسكرية بين الطرفين.وأوضح معلّى، خلال مداخلة على إذاعةضمن برنامج، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استهداف باخرتين على الأقل خلال يوم الأحد، إحداهما باخرة عسكرية روسية كانت موجودة بميناء بنغازي، ويُرجّح أنها تعرضت لقصف بواسطة طائرة مسيّرة، فيما استُهدفت باخرة ثانية قبالة سواحل بنغازي بواسطة مسيّرات بحرية، وفق ما ورد في المداخلة.وأضاف أن الباخرة الثانية تحمل العلم المالطي، لكنها تُستغل، وفق المعطيات التي أشار إليها، لفائدة الجيش الروسي في نقل الشحنات والمعدات العسكرية، مؤكدا تسجيل ما لا يقل عن عشرة جرحى جراء الاستهداف.وأشار إلى أن استهداف باخرة ثالثة ورد ضمن الأنباء المتداولة، دون توفر تأكيد رسمي بشأن هويتها أو طبيعة الهجوم الذي تعرضت له، كما لم تعلن السلطات الأوكرانية أو الروسية رسميا مسؤوليتها عن العمليات، في حين نقل عن السفير الروسي لدى طرابلس وصفه ما حدث بالاعتداء الأوكراني، وتهديده بالرد عليه.وبخصوص الجهات التي انطلقت منها الهجمات، قال معلّى إن عددا من المؤشرات والتحليلات ترجّح انطلاق المسيّرات أو الزوارق من السواحل الغربية الليبية، وخاصة المنطقة الممتدة بين مصراتة وطرابلس، لكنه شدد على أن مصدر الهجمات لم يتحدد بصورة نهائية، وأن التحقيقات لا تزال متواصلة.وتطرق الخبير إلى تحركات السفن الروسية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الباخرة العسكرية التي تعرضت للاستهداف تُعد من القطع البحرية الحديثة، وقد دخلت الخدمة سنة 2020، وتبلغ قيمتها نحو، مشيرا إلى أنها كانت في رحلة انطلقت من بحر البلطيق باتجاه مضيق جبل طارق، قبل عبور المتوسط في اتجاه بنغازي.وأضاف أن هذه الباخرة كانت ترافق عددا من السفن الروسية، يتراوح بين ثلاث وخمس سفن، تنقل أسلحة ومعدات إلى المنطقة الشرقية في ليبيا، في إطار التحركات العسكرية الروسية بالمنطقة.وأشار إلى وجود قواعد عسكرية روسية في ليبيا، إلى جانب حضور عسكري روسي في دول إفريقية، من بينها مالي والنيجر، معتبرا أن تحركات السفن الروسية في المتوسط ترتبط بنقل الإمدادات والمعدات إلى هذه المواقع.كما ذكّر باستهداف سفن روسية خلال الأشهر الماضية في المياه الدولية، لافتا إلى أن وزير الخارجية الروسي سبق أن تحدث عن شبهات تتعلق بانطلاق هجمات من السواحل الليبية، وخاصة المناطق الواقعة بين مصراتة وطرابلس.وفي هذا السياق، تحدث معلّى عن احتمال وجود مجموعات مسلحة ليبية تستعين بخبراء أو عناصر أوكرانية لتشغيل المسيّرات، واستهداف مواقع وأهداف روسية، لكنه لم يقدم معطيات مؤكدة تثبت هذه الفرضية.وفي رده على سؤال بشأن احتمال توسع الحرب لتشمل تونس ومصر، أوضح معلّى أن ذلك لا يعني بالضرورة انتقال المواجهة العسكرية إلى الأراضي التونسية أو المصرية، لكنه حذّر من أن المياه الإقليمية الليبية والتونسية والبحر الأبيض المتوسط قد تتأثر بتصاعد العمليات البحرية، خاصة مع استمرار حركة السفن التي تنقل معدات عسكرية إلى ليبيا.وأضاف أن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا شهدت، وفق تقديره، انتقالا تدريجيا من البحر الأسود وبحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر المرتبطة بحركة السفن والأنشطة العسكرية في المنطقة.وتطرق الخبير، في جانب آخر من مداخلته، إلى التوتر في العلاقات بين شرق ليبيا ومصر، مرجعا ذلك إلى مصادقة مجلس النواب في بنغازي على الاتفاقية البحرية الليبية التركية.واعتبر أن الاتفاقية تمس، وفق تقديره، بالمصالح الاقتصادية والبحرية المصرية، مشيرا إلى أن المصادقة عليها تمت، حسب المعطيات التي أوردها، تحت ضغط من خليفة حفتر أو نجله صدام حفتر.كما ربط معلّى التطورات السياسية الأخيرة بطموحات صدام حفتر لتولي رئاسة ليبيا، معتبرا أن هذه التطورات قد تجعل الطريق أمامه أكثر صعوبة.وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد المخاوف من انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية والتوازنات العسكرية والسياسية في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.