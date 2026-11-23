"لن نسمح بتحويل أراضينا إلى مسرح لصراعات دولية"



إصابة 10 أشخاص



سفينة مالطا وأكثر من 20 زورقاً مسيّراً



تحقيق مشترك مع الجانب الروسي



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