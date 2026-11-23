مجلس الأمن القومي الليبي من بنغازي: الهجوم الأوكراني على الميناء انتهاك لسيادتنا ونحتفظ بحق الرد
أصدر مجلس الأمن القومي الليبي من بنغازي بياناً بشأن الهجوم على ميناء المدينة البحري، في وقت حذّر فيه من تداعيات الحادث على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.
وأكد مجلس الأمن القومي الليبي متابعته لـلواقعة مع الجهات المعنية بـالموقفين العسكري والأمني والسياسي.
وقال في بيانه إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى تعرض السفينة الروسية لـاستهداف مباشر بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة، معتبراً أن الواقعة تمثل انتهاكاً لحرمة المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤكد خطورة وجود أو تنفيذ أي نشاطات عسكرية لا تكون الدولة الليبية ممثلة بـحكومتها ومؤسساتها الشرعية طرفاً فيها.
وشدّد المجلس على أن الدولة الليبية تتمسك بـكامل حقوقها وفقاً لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها.
"لن نسمح بتحويل أراضينا إلى مسرح لصراعات دولية"وأضاف البيان أن المجلس يتابع بالتوازي استكمال التحقيقات ودراسة تداعيات الحادث، مشيراً إلى أن القيادة العامة تعمل على تأمين الاستعدادات والتعبئة العسكرية اللازمة لصيانة السيادة الليبية.
وحمل المجلس في بيانه رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الشعب الليبي دفع فاتورة باهظة جراء الحروب والمواجهات الدولية، ولن يسمح، رغم الظروف السياسية، بـتحويل أراضيه إلى مسرح لصراعات دولية.
إصابة 10 أشخاصووفقاً لما نقلته مصادر طبية لـRT، أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، ليبيين وروس، بـجروح طفيفة، فيما أظهرت صور أقمار صناعية أن السفينة تعرضت لـلانقلاب والغرق جزئياً.
سفينة مالطا وأكثر من 20 زورقاً مسيّراًولم تتوقف التطورات عند استهداف السفينة الروسية، إذ تحدثت مصادر عسكرية ليبية لـRT عن تعرض سفينة تجارية ترفع علم مالطا لـهجوم بواسطة زورق مسيّر قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تتمكن القوات البحرية الليبية من إنقاذ طاقمها، بالتزامن مع تقارير عن اعتراض أكثر من عشرين زورقاً مسيّراً في محيط المدينة.
تحقيق مشترك مع الجانب الروسيوفي موازاة ذلك، أعلنت السلطات في شرق ليبيا التوجه نحو إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد مصدره والجهة المسؤولة عنه، فيما تحدثت تقارير عن مطالبة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بـإجراء تحقيق دولي في الهجمات.
واختتم مجلس الأمن القومي بيانه بالتأكيد على أن حماية السيادة الليبية وصيانة استقلال القرار الوطني مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأكد مجلس الأمن القومي الليبي متابعته لـلواقعة مع الجهات المعنية بـالموقفين العسكري والأمني والسياسي.
وقال في بيانه إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى تعرض السفينة الروسية لـاستهداف مباشر بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة، معتبراً أن الواقعة تمثل انتهاكاً لحرمة المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤكد خطورة وجود أو تنفيذ أي نشاطات عسكرية لا تكون الدولة الليبية ممثلة بـحكومتها ومؤسساتها الشرعية طرفاً فيها.
وشدّد المجلس على أن الدولة الليبية تتمسك بـكامل حقوقها وفقاً لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها.
"لن نسمح بتحويل أراضينا إلى مسرح لصراعات دولية"وأضاف البيان أن المجلس يتابع بالتوازي استكمال التحقيقات ودراسة تداعيات الحادث، مشيراً إلى أن القيادة العامة تعمل على تأمين الاستعدادات والتعبئة العسكرية اللازمة لصيانة السيادة الليبية.
وحمل المجلس في بيانه رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الشعب الليبي دفع فاتورة باهظة جراء الحروب والمواجهات الدولية، ولن يسمح، رغم الظروف السياسية، بـتحويل أراضيه إلى مسرح لصراعات دولية.
إصابة 10 أشخاصووفقاً لما نقلته مصادر طبية لـRT، أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، ليبيين وروس، بـجروح طفيفة، فيما أظهرت صور أقمار صناعية أن السفينة تعرضت لـلانقلاب والغرق جزئياً.
سفينة مالطا وأكثر من 20 زورقاً مسيّراًولم تتوقف التطورات عند استهداف السفينة الروسية، إذ تحدثت مصادر عسكرية ليبية لـRT عن تعرض سفينة تجارية ترفع علم مالطا لـهجوم بواسطة زورق مسيّر قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تتمكن القوات البحرية الليبية من إنقاذ طاقمها، بالتزامن مع تقارير عن اعتراض أكثر من عشرين زورقاً مسيّراً في محيط المدينة.
تحقيق مشترك مع الجانب الروسيوفي موازاة ذلك، أعلنت السلطات في شرق ليبيا التوجه نحو إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد مصدره والجهة المسؤولة عنه، فيما تحدثت تقارير عن مطالبة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بـإجراء تحقيق دولي في الهجمات.
واختتم مجلس الأمن القومي بيانه بالتأكيد على أن حماية السيادة الليبية وصيانة استقلال القرار الوطني مسؤولية لا تقبل التهاون.
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