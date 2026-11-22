قضتلدىبـالقاضي بـمدةمعلكل واحد منهما.وكانتلـبـقد قضت ابتدائياً بـبصفتهمدةلكل واحد منهما مع، وذلك من أجلفيالمنجزة من طرفإبانمن قبل