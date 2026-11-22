تأييد سجن عماد الطرابلسي وعضو سابق ببلدية حلق الوادي 6 أعوام لكل منهما
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بـإقرار الحكم الابتدائي القاضي بـسجن عماد الطرابلسي وعضو سابق ببلدية حلق الوادي مدة ستة أعوام مع الخطية المالية لكل واحد منهما.
وكانت الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائياً بـسجن عماد الطرابلسي بصفته رئيساً سابقاً لمجلس بلدية حلق الوادي وعضو سابق بالبلدية مدة ستة أعوام لكل واحد منهما مع الخطية المالية، وذلك من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات المنجزة من طرف بلدية حلق الوادي إبان رئاستها من قبل عماد الطرابلسي.
وكانت الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائياً بـسجن عماد الطرابلسي بصفته رئيساً سابقاً لمجلس بلدية حلق الوادي وعضو سابق بالبلدية مدة ستة أعوام لكل واحد منهما مع الخطية المالية، وذلك من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات المنجزة من طرف بلدية حلق الوادي إبان رئاستها من قبل عماد الطرابلسي.
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