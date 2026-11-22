أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأحد، لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بخبير بنكي ومالي لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وذلك على معنى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.كما أذنت النيابة العمومية بإيقافببنك خاص يملك أجانب جزءا من رأس ماله، من بينهم امرأتان.ويأتي قرار الاحتفاظ بالخبير والإطارات البنكية الثلاثة على خلفية شبهات تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال، باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم أخرى ذات صبغة مالية.