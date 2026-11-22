كشفت عملية أمنية لمراقبة تشغيل أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء دون إعلام السلطات المختصة، عن مصنع عشوائي لتصنيع المرطبات بحي البساتين بمنطقة الجبل الأحمر، في ظروف صحية وُصفت بالكارثية، إلى جانب حجز كميات هامة من الفارينة المدعمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن رئيس وأعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر تلقوا معلومات تفيد بالاشتباه في تعمد أحد الأشخاص تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة من جنوب الصحراء، بحي البساتين، في ظروف مخالفة للقانون.وبعد إجراء جملة من التحريات، تحول أعوان المركز إلى العنوان المذكور، حيث طرقوا الأبواب، غير أن المتواجدين داخل المكان رفضوا فتحها.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تولى أعوان الأمن مداهمة المحل، حيث تم ضبط عدد من الفتيات الإفريقيات. وأسفرت عملية تفتيش المكان عن الكشف عن مصنع عشوائي لتصنيع المرطبات، في ظروف صحية متردية، وسط انتشار الأوساخ والروائح الكريهة في كامل المحل.وأمام ما تم الكشف عنه، وبالتنسيق مع النيابة العمومية، دعا أعوان الأمن بالجبل الأحمر ممثلين عن مصالح وزارة التجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية والتراتيب البلدية، حيث تم حجز كميات من الفارينة المدعمة ورفع عينات من المحجوز لإخضاعها للاختبارات الفنية والعلمية اللازمة.في المقابل، تحصّن صاحب المحل بالفرار.