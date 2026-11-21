أشاد السبت 21 نوفمبر، النائب بالبرلمان علي بوزوزية بٱداء وزيرة العدل ليلى جفال على راس الوزارة وخاطبها خلال جلسة مناقسة مهمة وزارة العدل بالقول " سيدة الوزيرة أنت امرأة دولة والقافلة تسير والكلاب تنبح وهذايا ما يختلفوش عليه اثنين سلطة ومعارضة".وفي سياق متصل استنكر علي بوزوزية ما جاء في مداخلة زميله بالبرلمان أحمد سعيداني معتبرا أن ما قام به تهريج وقال متوجها للوزيرة " نعتذر على التهريج الي قام به زميلي أحمد السعيداني وما نلوموش عليه طفل صغير ويعتقد انو السفينة بش تغرق ويلزمو ينقز منها".يذكر أن السعيداني وجّه في مداخلته انتقادات لاذعة لوزيرة العدل .