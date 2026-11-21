انتقدت السبت 21 نوفمبر، وزيرة العدل ليلى جفال مداخلات عدد من النواب خلال مناقشة مهمة وزارة العدل وقالت في كلمتها " أحنا جينا باش ناقشو ميزانية وزارة العدل موش بش نسمّعو بعضنا الكلام، خاطر ساهل راو نجم انا نجاوب ونجم نوصف باي صفات اكثر ملي توصفو فيها انتوما..".واستنكرت وزيرة العدل بعض المداخلات التي اعتبرت انها تضمنت تهديدا وتخويفا وقالت " ما يهددنا حد راهو احنا وما يخوفنا حد ....والناس الي جات تكلمت من السادة النواب جاب ربي هوما كعبتين ...حتى التقرير ما قراووهش...ما ذبينا الناس هذم يعملو حدود لرواحهم...وهوما شكونهم هذوما الناس الي عندهم قضايا ويحبو رواحهم فوق القانون..".