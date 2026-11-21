إعفاءات جبائية مقترحة لتجهيزات الطاقة الشمسية



إحداث هيكل مستقل للنهوض بزيت الزيتون المعلّب



إعادة العمل بنظام توقيف الأداء



تسوية مستحقات المؤسسات



إصلاحات جبائية وهيكلية



اقترح، في إطار مناقشة مشروع، جملة منلدعم، أبرزهافيالموظفين علىكما دعا إلىلفائدة، ولدى، إلى جانب إحداثلتبسيطوشملتأيضاً إحداث، وإرساءللترفيع في حصته من مجموعإلىثم، وذلك خلالعقدتهابـ، يوماقترح ممثلوإعفاءمن، إلى جانب إحداثمرتبط بـلتيسير، وذلك في إطار مقترحاته المتعلقة بـمن مشروعولفتوا إلىبنحومقارنة بـ، مرجعين ذلك إلىواعتبروا أنمن شأنه الحد منوتعزيزوفي المقابل، أثارضرورة تحقيقبين تشجيعوحماية، داعين إلى تنظيممعوبخصوص، دعا ممثلوإلى إحداثيتولىالمتعلقة بـوضبطوطالبوا في هذا الصدد بـالمتعلق بـالمخصصة لـقبل موفى سنةوفي مجال، حث ممثلوعلىلفائدة، بعد إلغاء هذابمقتضىمن، معتبرين أن ذلك أدى إلىلهذهوتراجع عددمنها بـكما طالبوا بـلـالمتعلق بـنحووفي ما يتعلق بـ، الذي يشغل قرابة، أي حواليمن مجموع، اقترحتإرساءلحصرلدىقبلكما دعت إلىإلى غاية، إلى جانب تفعيللمساعدةوشملت مقترحات، من خلال توسيعالمتعلقة بـلتشمل، وإعفاءمن، والموظفة علىوأكدتضرورة، مشيرة إلى ارتفاع حجمإلىضمن مشروع، مقابل بلوغنحووشدد ممثلوعلى أهميةالواردة بـقبل إقرار