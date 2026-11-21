قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق " رابور" واحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالسرقة وحيازة مادة مخدرة ،وتجدر الإشارة الى أن أعوان الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى تمكنوا ليلة الأربعاء الماضي من القاء القبض على " رابور" معروف وذلك اثر تقدم صديقته بشكاية مفادها تعرض سيارتها للسرقة من طرفه بجهة حدائق قرطاج، حيث تمت محاصرته وغلق المنافذ عليه بجهة المرسى،ومباشرة إثر إيقاف مغني الراب، تمكن أعوان الأمن من حجز مادة مخدرة كاتت بحوزته كما تم العثور على فتاة قاصر برفقته تبين أنها محل تفتيش لفائدة عائلتها،