حي النصر: بطاقة إيداع بالسجن في حق رياضي عنّف شاباً داخل قاعة رياضة وتسبّب له في أضرار جسيمة
أصدرت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق رياضي عنّف شاباً داخل إحدى قاعات الرياضة بـحي النصر، مما تسبّب له في كسور جسيمة على مستوى الفك وتضرر أسنانه.
وفور إعلامها بـالواقعة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من القبض على الرياضي المتهم وتقديمه لـلعدالة.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرر إيداعه السجن على ذمة القضية في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
وفور إعلامها بـالواقعة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من القبض على الرياضي المتهم وتقديمه لـلعدالة.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرر إيداعه السجن على ذمة القضية في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
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