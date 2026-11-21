أحكام بـ50 سنة سجناً في حق عصابة عائلية هرّبت أقراصاً مخدرة للوسط المدرسي والملاهي الليلية
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية بلغ مجموعها 50 سنة سجناً في حق أفراد عصابة عائلية تضم ثلاثة أشقاء ومتهمين آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بـتهريب المخدرات والأقراص المخدرة وترويجها داخل الوسط المدرسي والملاهي الليلية، إلى جانب تسليط خطايا مالية ضخمة ضدهم بـنصف مليون دينار.
وبحسب ملف القضية، فقد عمد المتهمون الثلاثة إلى تنظيم نشاط إجرامي عائلي يقوم على تهريب المواد المخدرة والأقراص المخدرة وتوزيعها، مستهدفين الملاهي الليلية ومحيط المؤسسات التربوية والوسط المدرسي، بما يمثل خطراً مباشراً على التلاميذ والشباب.
وعلى إثر استيفاء النظر في القضية واستماع المحكمة إلى مختلف الأطراف والدفوعات، قضت الدائرة الجنائية بـإدانة الأشقاء الثلاثة وتوزيع العقوبات السجنية بينهم، ليبلغ إجمالي الأحكام الصادرة 50 سنة سجناً، مع إقرار خطايا مالية كبرى تبعاً لـلتهم المنسوبة لكل منهم.
وبحسب ملف القضية، فقد عمد المتهمون الثلاثة إلى تنظيم نشاط إجرامي عائلي يقوم على تهريب المواد المخدرة والأقراص المخدرة وتوزيعها، مستهدفين الملاهي الليلية ومحيط المؤسسات التربوية والوسط المدرسي، بما يمثل خطراً مباشراً على التلاميذ والشباب.
وعلى إثر استيفاء النظر في القضية واستماع المحكمة إلى مختلف الأطراف والدفوعات، قضت الدائرة الجنائية بـإدانة الأشقاء الثلاثة وتوزيع العقوبات السجنية بينهم، ليبلغ إجمالي الأحكام الصادرة 50 سنة سجناً، مع إقرار خطايا مالية كبرى تبعاً لـلتهم المنسوبة لكل منهم.
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