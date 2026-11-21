أصدرتبـأحكاماً سجنية بلغ مجموعهافي حق أفرادتضم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بـداخل، إلى جانب تسليطضدهم بـوبحسب، فقد عمدإلى تنظيميقوم علىوتوزيعها، مستهدفين، بما يمثلعلىوعلى إثر استيفاءفيواستماعإلى مختلف، قضتبـوتوزيعبينهم، ليبلغ إجماليالصادرة، مع إقرارتبعاً لـالمنسوبة لكل منهم.