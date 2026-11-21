السجن 23 شهراً مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق «حبيب الباي»
قضت الدائرة الجناحية بـالمحكمة الابتدائية بتونس بـالسجن مدة 23 شهراً مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ("سرسي") في حق الناشط في الأكلات الخفيفة "حبيب الباي".
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق "حبيب الباي"، وأحالته على المجلس الجناحي لـمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـهضم جانب موظف عمومي والاستعصاء والاعتداء على ملك الغير، إثر خلاف مع أعوان التراتيب البلدية إثر تدخلهم لـإزالة مطعم تابع له بـجهة الباساج.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق "حبيب الباي"، وأحالته على المجلس الجناحي لـمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـهضم جانب موظف عمومي والاستعصاء والاعتداء على ملك الغير، إثر خلاف مع أعوان التراتيب البلدية إثر تدخلهم لـإزالة مطعم تابع له بـجهة الباساج.
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