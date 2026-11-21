Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis a émis, ce samedi matin, unet l’a renvoyé, alors qu’il est en état d’arrestation, devant la chambre correctionnelle. Son procès a été fixé auLe ministère public avait ordonné, avant-hier, aux agents de la sous-direction des affaires criminelles, relevant de la Direction de la police judiciaire d’El Gorjani, de placer Moez Haj Mansour en garde à vue.Cette mesure fait suite à une plainte déposée en mai 2026 par le chargé général du contentieux de l’État, au nom du ministère de l’Intérieur, de ses cadres et de ses agents. Les faits qui lui sont reprochés portent sur l’attribution à un fonctionnaire public de faits illégaux liés à l’exercice de ses fonctions, sans apporter de preuves à l’appui, la dénonciation mensongère d’un crime ainsi que le traitement de données personnelles sans le consentement de leur titulaire.La plainte déposée au nom du ministère de l’Intérieur concerne des publications diffusées par l’intéressé en septembre 2025. Celles-ci auraient comporté de graves accusations non étayées, ainsi que la divulgation de l’identité de responsables sécuritaires et des propos portant atteinte à leur réputation, susceptibles, selon la plainte, de mettre leur vie en danger.