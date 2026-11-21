اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق معز الحاج منصور
أصدرت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم السبت بطاقة إيداع بالسجن في حق المعز الحاج منصور، وأحالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار المجلس الجناحي، مع تعيين موعد جلسة يوم 3 ديسمبر القادم لـمحاكمته.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت أول أمس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بـإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بـالاحتفاظ بالمعز الحاج منصور، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، في شهر ماي 2026، ضد المعني من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والايهام بجريمة ومعالجة معطيات شخصية دون إرادة صاحبها.
ويتعلق موضوع شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، بتدوينات نشرها المعني في شهر سبتمبر 2025 تضمنت نسبة اتهامات خطيرة غير مثبتة ونشر هويات قيادات أمنية والتشهير بهم بما قد يعرض حياتهم للخطر.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت أول أمس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بـإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بـالاحتفاظ بالمعز الحاج منصور، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، في شهر ماي 2026، ضد المعني من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والايهام بجريمة ومعالجة معطيات شخصية دون إرادة صاحبها.
ويتعلق موضوع شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، بتدوينات نشرها المعني في شهر سبتمبر 2025 تضمنت نسبة اتهامات خطيرة غير مثبتة ونشر هويات قيادات أمنية والتشهير بهم بما قد يعرض حياتهم للخطر.
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