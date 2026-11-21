أصدرتبـصباح اليومفي حق، وأحالته على، على أنظار، مع تعيين موعدالقادم لـوكانتبـقد أذنت أول أمس لأعوانبـبـ، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، في شهر ماي 2026، ضد المعني من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والايهام بجريمة ومعالجة معطيات شخصية دون إرادة صاحبها.ويتعلق موضوع شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، بتدوينات نشرها المعني في شهر سبتمبر 2025 تضمنت نسبة اتهامات خطيرة غير مثبتة ونشر هويات قيادات أمنية والتشهير بهم بما قد يعرض حياتهم للخطر.