اكدت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، بأنه "تم البارحة إيقاف أحد زملائها كما تم إعلام رئيس البرلمان بذلك"، مشيرة إلى أنه "لا توجد تفاصيل أخرى حول سبب الإيقاف".ونددت النائبة في تصريح لإذاعة " جوهرة اف ام "بالتدوينات المتداولة حول الموضوع إلى جانب التشهير وثلب الشخص المعني دون معرفة حيثيات الإيقاف".كما شددت على أنّ "كلّ نائب يتحمّل مسؤوليّة أفعاله"، موضحة أنّ "بعض الأشخاص استثمروا في هذا الموضوع وأرجعوا سبب الإيقاف إلى ملف توطين المهاجرين غير النظاميين".