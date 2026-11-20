أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببرلين عن الشروع في استعمال مطرفيات الدفع الإلكتروني (TPE) لاستخلاص معاليم مختلف الخدمات القنصلية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدائرتها القنصلية.وقد أثار الإعلان تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت بالخصوص تأخر اعتماد الدفع الإلكتروني وعلق البعض ساخرا "أخيرا السفارة دخلت عصر الدفع الالكتروني" وقال اخرون " هذا انجاز تكنولوجي يلزم نحتفلو بيه" فيما اعتبر آخرون الخطوة إيجابية من شأنها تسهيل الإجراءات وتقليص التعامل النقدي.