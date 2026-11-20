قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بما يعرف بـ«شبكات التسفير 2»، إثر الجلسة، للمفاوضة والتصريح بالحكم.وتشمل التحقيقات في هذا الملف، من بينهم عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية نماء تونس ومرحمة، إلى جانب متهمين آخرين، فضلاً عن جمعيات ووكالات أسفار، يُتهمون بتوفير التمويل والدعم اللوجستي لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي.وتولت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، اليوم الجمعة، استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، التي تواصلت على امتداد عدة ساعات، قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.