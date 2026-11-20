اتهامات أمريكية وتشامبرز ينفي مسؤوليته



تحويلات مالية للنادي الإفريقي



الإفراج لا يعني انتهاء إجراءات التسليم



قررت السلطات القضائية الإسبانية الإفراج مؤقتاً عن رجل الأعمال الأمريكي فيرغي تشامبرز، بعد قضائه قرابة خمسة أشهر في السجن، مع إخضاعه لجملة من إجراءات الرقابة القضائية، في انتظار البت في طلب الولايات المتحدة تسليمه إليها.ويشمل قرار الإفراج تسليم جواز سفره، ومنعه من مغادرة الأراضي الإسبانية، وإلزامه بالحضور أسبوعياً أمام المحكمة، فضلاً عن تقديم عنوان إقامة والمثول أمام القضاء كلما استُدعي.ويأتي هذا القرار في أعقاب إقرار السلطات الأمريكية بوجود ثلاثة أخطاء جوهرية وغير مقصودة في الترجمة الإسبانية لإحدى الوثائق المقدمة لدعم طلب التسليم. وتتعلق هذه الأخطاء، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، بصياغات غيّرت دلالة بعض العبارات الواردة في النص الأصلي، وجعلت بعض الوقائع تبدو أكثر خطورة.ومن بين الأخطاء المسجلة ترجمة عبارة «أعمال مباشرة» بما يفيد «أعمال عنف مباشر»، واستخدام تعبير يوحي بانتهاك حرمة المسكن بدلاً من وصف عملية دخول، فضلاً عن إضافة إشارة إلى الحرائق لم تكن واردة في النص الإنجليزي الأصلي.واعتبر فريق الدفاع أن هذه الأخطاء أثرت في عرض الوقائع الواردة في ملف التسليم، مطالباً بالتدقيق في الوثائق المقدمة إلى القضاء الإسباني.وتتعلق القضية بتحويلات مالية يُشتبه في أن جزءاً منها، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7.5 ملايين دولار، استُخدم في تمويل جهات مرتبطة بحركة حماس. كما تشمل الملاحقات اتهامات تتعلق بغسل الأموال والتآمر ووقائع مرتبطة باحتجاجات ضد شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز».وينفي تشامبرز الاتهامات الموجهة إليه، فيما يؤكد دفاعه أن القضية ذات خلفية سياسية مرتبطة بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين. وتشير المعطيات المنشورة إلى أنه لم توجه إليه تهمة مباشرة بتمويل منظمة إرهابية أو ارتكاب جريمة إرهابية.وتحظى القضية باهتمام في تونس بالنظر إلى العلاقة التي ربطت تشامبرز بالنادي الإفريقي، الذي قدم له دعماً مالياً خلال فترة إقامته في البلاد.وكان تشامبرز قد صرح، خلال جلسة استماع أمام القضاء الإسباني يوم 13 نوفمبر، بأنه حوّل نحو، موضحاً أن هذه الأموال خُصصت، وفق روايته، للمساهمة في تسوية ديون النادي وتمويل تكوين الشبان ودعم فرع الرياضات النسائية.كما تتضمن التحقيقات الأمريكية تحويلات مالية إلى تونس يُشتبه في ارتباطها بتمويل جهات مرتبطة بحماس، وهي اتهامات ينفيها تشامبرز.ولا يعني قرار الإفراج المؤقت إسقاط طلب التسليم الأمريكي أو انتهاء الملاحقات القضائية. إذ لا يزال القضاء الإسباني مطالباً بالنظر في الطلب، في ضوء المعطيات والوثائق المقدمة، ومن بينها الأخطاء التي أقرت بها السلطات الأمريكية في الترجمة.وبذلك، سيظل فيرغي تشامبرز خارج السجن، لكنه خاضع لقيود قضائية في إسبانيا، إلى حين صدور قرار بشأن طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة.