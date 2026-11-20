تطوير ميناء رادس ورقمنة خدماته



ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسعة مطار تونس قرطاج



أكد وزير النقل،، أن السفينة التونسية «تانيت» تُعد من أفضل السفن في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن مختلف التقارير تشهد بجودتها ومميزاتها.وقال عامري، خلال رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إن «الكثيرين زاروا السفينة وشاهدوا جمالها، وهي أكبر وأفضل سفينة في المتوسط».وتساءل الوزير مستنكرا ما وصفه بـ«جلد الذات» لدى التونسيين، قائلا:، كما شدد على أن سفينة «قرطاج» خضعت بدورها لأشغال إعادة تهيئة وصيانة.وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، أوضح وزير النقل أن العمل يتواصل على تطوير ميناء رادس، من خلال تجديد جانب هام من معدات الشركة التونسية للشحن والترصيف.وأضاف أن الجهود تشمل أيضا رقمنة الخدمات بالميناء وتطوير منظومة المناولة، بهدف تحسين نسق معالجة البضائع وتقليص المدة المستغرقة في عمليات الرفع والتفريغ.وبخصوص ميناء جرجيس، أعلن عامري عن نشر طلب عروض لإنجاز أشغال جهر قناة الدخول وحوض الميناء، بما يتيح استقبال السفن كبيرة الحجم، مشيرا إلى أنهو آخر أجل لقبول العروض.أما في ما يتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، فأفاد الوزير بأنه سيتم يومإمضاء عقد بين شركة ميناء النفيضة ومجمع مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، يتولى بمقتضاه تحيين الدراسات وإعداد ملف طلب العروض، تمهيدا لاختيار المقاول المكلف بإنجاز الأشغال.وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع ذلك، على البحث عن مصادر تمويل للمشروع، من خلال اتصالات ومفاوضات مع عدد من الممولين.وفي ما يخص مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ذكر الوزير أنه بلغ مرحلة اختيار مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى.كما تم استكمال تقييم العروض المتعلقة باختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى إعداد الدراسات الخاصة بربط المطار بشبكة النقل الحديدي ووسط العاصمة.