وزير النقل: سفينة «تانيت» من أفضل السفن في البحر الأبيض المتوسط
أكد وزير النقل، رشيد عامري، أن السفينة التونسية «تانيت» تُعد من أفضل السفن في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن مختلف التقارير تشهد بجودتها ومميزاتها.
وقال عامري، خلال رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إن «الكثيرين زاروا السفينة وشاهدوا جمالها، وهي أكبر وأفضل سفينة في المتوسط».
وتساءل الوزير مستنكرا ما وصفه بـ«جلد الذات» لدى التونسيين، قائلا: «لماذا جلد الذات؟ فإذا كان هنالك شيء جميل، فلنُظهره»، كما شدد على أن سفينة «قرطاج» خضعت بدورها لأشغال إعادة تهيئة وصيانة.
تطوير ميناء رادس ورقمنة خدماتهوفي ما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، أوضح وزير النقل أن العمل يتواصل على تطوير ميناء رادس، من خلال تجديد جانب هام من معدات الشركة التونسية للشحن والترصيف.
وأضاف أن الجهود تشمل أيضا رقمنة الخدمات بالميناء وتطوير منظومة المناولة، بهدف تحسين نسق معالجة البضائع وتقليص المدة المستغرقة في عمليات الرفع والتفريغ.
وبخصوص ميناء جرجيس، أعلن عامري عن نشر طلب عروض لإنجاز أشغال جهر قناة الدخول وحوض الميناء، بما يتيح استقبال السفن كبيرة الحجم، مشيرا إلى أن 27 نوفمبر 2026 هو آخر أجل لقبول العروض.
ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسعة مطار تونس قرطاجأما في ما يتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، فأفاد الوزير بأنه سيتم يوم 23 نوفمبر الجاري إمضاء عقد بين شركة ميناء النفيضة ومجمع مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، يتولى بمقتضاه تحيين الدراسات وإعداد ملف طلب العروض، تمهيدا لاختيار المقاول المكلف بإنجاز الأشغال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع ذلك، على البحث عن مصادر تمويل للمشروع، من خلال اتصالات ومفاوضات مع عدد من الممولين.
وفي ما يخص مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ذكر الوزير أنه بلغ مرحلة اختيار مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى.
كما تم استكمال تقييم العروض المتعلقة باختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى إعداد الدراسات الخاصة بربط المطار بشبكة النقل الحديدي ووسط العاصمة.
وقال عامري، خلال رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إن «الكثيرين زاروا السفينة وشاهدوا جمالها، وهي أكبر وأفضل سفينة في المتوسط».
وتساءل الوزير مستنكرا ما وصفه بـ«جلد الذات» لدى التونسيين، قائلا: «لماذا جلد الذات؟ فإذا كان هنالك شيء جميل، فلنُظهره»، كما شدد على أن سفينة «قرطاج» خضعت بدورها لأشغال إعادة تهيئة وصيانة.
تطوير ميناء رادس ورقمنة خدماتهوفي ما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، أوضح وزير النقل أن العمل يتواصل على تطوير ميناء رادس، من خلال تجديد جانب هام من معدات الشركة التونسية للشحن والترصيف.
وأضاف أن الجهود تشمل أيضا رقمنة الخدمات بالميناء وتطوير منظومة المناولة، بهدف تحسين نسق معالجة البضائع وتقليص المدة المستغرقة في عمليات الرفع والتفريغ.
وبخصوص ميناء جرجيس، أعلن عامري عن نشر طلب عروض لإنجاز أشغال جهر قناة الدخول وحوض الميناء، بما يتيح استقبال السفن كبيرة الحجم، مشيرا إلى أن 27 نوفمبر 2026 هو آخر أجل لقبول العروض.
ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسعة مطار تونس قرطاجأما في ما يتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، فأفاد الوزير بأنه سيتم يوم 23 نوفمبر الجاري إمضاء عقد بين شركة ميناء النفيضة ومجمع مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، يتولى بمقتضاه تحيين الدراسات وإعداد ملف طلب العروض، تمهيدا لاختيار المقاول المكلف بإنجاز الأشغال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع ذلك، على البحث عن مصادر تمويل للمشروع، من خلال اتصالات ومفاوضات مع عدد من الممولين.
وفي ما يخص مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ذكر الوزير أنه بلغ مرحلة اختيار مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى.
كما تم استكمال تقييم العروض المتعلقة باختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى إعداد الدراسات الخاصة بربط المطار بشبكة النقل الحديدي ووسط العاصمة.
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