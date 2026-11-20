سجن 5 أعوام وخطية مالية لابن مصممة الأزياء ليلى بن علي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائياً حضورياً بـالسجن مدة خمسة أعوام مع الخطية المالية في حق ابن مصممة أزياء ليلى بن علي.
وكان ابن مصممة الأزياء ليلى بن علي، وهو بدوره مصمم أزياء، مثل أمس الخميس بـحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، وذلك لـمحاكمته بخصوص استغلال عقار بالمنارات بطرق مخالفة للتراتيب المعمول بها.
وكان ابن مصممة الأزياء ليلى بن علي، وهو بدوره مصمم أزياء، مثل أمس الخميس بـحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية لـقضايا الفساد المالي، وذلك لـمحاكمته بخصوص استغلال عقار بالمنارات بطرق مخالفة للتراتيب المعمول بها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340120