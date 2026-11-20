الحفصية: محاصرة "بارون" ترويج المخدرات وحجز كميات كبيرة من الكوكايين
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، من الإطاحة بمروج مخدرات إثر مداهمة أمنية استهدفت محلاً بنهج الديوان بالحفصية، وذلك بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاطه المشبوه.
وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على المشتبه به وحجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين كانت معدة لـلترويج، إلى جانب ضبط مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث المتواصلة بإشراف النيابة العمومية لاستكمال التحريات والكشف عن بقية المتورطين المحتملين في شبكة الترويج، تمهيداً لـإحالته على القضاء.
وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على المشتبه به وحجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين كانت معدة لـلترويج، إلى جانب ضبط مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث المتواصلة بإشراف النيابة العمومية لاستكمال التحريات والكشف عن بقية المتورطين المحتملين في شبكة الترويج، تمهيداً لـإحالته على القضاء.
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