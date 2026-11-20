تمكنت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، منإثراستهدفت، وذلك بعد توفرحولوأسفرتعنعلىوحجزمنكانت معدة لـ، إلى جانب ضبطمتأتية منوقد تمعلى ذمةبإشرافلاستكمالوالكشف عن بقيةفي، تمهيداً لـ